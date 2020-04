Pedro Sánchez anuncia la opción de salir a hacer deporte y de pasear tras el 2 de mayo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este sábado que si las salidas con niños y niñas menores de 14 años no provocan un aumento de contagios, a partir del 2 de mayo los ciudadanos podrán salir a hacer deporte y dar paseos.



Sánchez, en una comparecencia desde el palacio de la Moncloa, ha pedido a las familias que a partir de mañana (domingo), cuando un adulto salga a la calle con los más pequeños y dentro de las condiciones establecidas, actúen con responsabilidad y con "la máxima seguridad".



Cumplir tales requisitos "a rajatabla" es "importantísimo" para que no se contagien quienes salgan, y así, no contagien a los demás.



El presidente ha dejado claro que si esta "prudencia" queda corroborada, algo de lo que no tiene duda según ha dicho, habrá sucesivas medidas de alivio, y una de ellas será que a partir del 2 de mayo, si la propagación sigue contenida, se podrá salir a hacer actividades físicas y a dar paseos.

