Logo de la Plataforma Feminista Palmera.

La Plataforma Feminista Palmera reclama la eliminación de todos los actos relacionados con las Reinas de las Fiestas, señala en una nota de prensa. “Es evidente”, apunta, “que en este siglo la vida de las mujeres palmeras ha mejorado enormemente en muchos aspectos: autonomía, grandes avances en paridad, mejoras en legislación, etc. Pero al mismo tiempo observamos que no descienden los asesinatos, las violaciones, el maltrato, la desigualdad laboral y la infrarrepresentación de las mujeres en puestos de poder”.

Añade que “esto demuestra que la legislación es insuficiente y que sin lugar a duda, algo hemos hecho mal en estas décadas en materia de Educación en Igualdad y que tenemos que analizar todo y replantearnos muchas cosas, si queremos que la igualdad siga avanzando hasta ser una realidad en nuestra isla de La Palma”.

Señala que “entre estos cuestionamientos está la constante reproducción de modelos estereotipados de las mujeres, mostrándolas hipersexualizadas, sometiéndolas a los dictados de un canon de belleza mediatizado e ignorando sus cualidades intelectuales”.

Expone que “de nuevo llegan las fiestas populares, y los municipios de La Palma, se lanzan a la elección de sus Reinas y sus damas de belleza. Se debe cuestionar su oportunidad en pleno siglo XXI. Incluso gobiernos municipales que decían defender la Igualdad de género en sus programas electorales, dedican cada año parte de su presupuesto a este tema. Los ampara la tradición y ‘lo políticamente correcto’; pero lo que consiguen es que un grupo de chicas sean exhibidas a las miradas del público, ofreciéndoles únicamente lucirse durante varios días con varios modelos y peinetas y ser valoradas exclusivamente por emular a las modelos más destacadas por la publicidad. No expresan sus opiniones, no hablan de nada, no demuestran nada relacionado con su inteligencia ni con sus valores, porque sólo interesa su físico. Se las trata como una mera exposición de objetos, promoviendo una vez más una imagen cosificada de las mujeres”.

“Nos alegramos y valoramos positivamente la iniciativa de la Comisión de La Bajada sobre la supresión de la elección de la Reina”, subraya.

La Plataforma Feminista Palmera exige que “se termine de una vez por todas con esta tradición machista de las ‘reinas de belleza o de fiestas’. Que todas las instituciones municipales, religiosas, asociaciones vecinales, colectivos culturales y personas particulares de la isla de La Palma, demuestren su rechazo a estos actos anacrónicos. Porque estamos convencidas de que acciones como éstas son las que hacen avanzar hacia una Igualdad Real entre mujeres y hombres”.