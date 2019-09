Las obras de la zona comercial en Santa Cruz de La Palma se concentrarán en el entorno del Cabildo durante la campaña de Navidad

Los trabajos de urbanización de la avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma se concentrarán en el entorno del edificio del Cabildo de La Palma y de la Dirección Insular de la Administración General del Estado durante el periodo de la campaña de navideña con el objetivo de no perjudicar al comercio de la capital de la isla durante esos días, se indica en una nota de prensa de la primera Corporación.

La consejera de Promoción Económica y Comercio, Raquel Díaz, mantuvo este martes una reunión de seguimiento de la evolución de los trabajos, en la que participó el consejero de Infaestructuras, Anselmo Pestana; el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, encabezado por el alcalde, Juan José Cabrera; comerciantes de la ciudad, técnicos del Cabildo y representantes de las empresas que acometen los trabajos.

“El avance de las obras se está produciendo a buen ritmo, teniendo en cuenta las habituales incidencias que se producen en la ejecución de un proyecto de mejora en zonas comerciales urbanas de esta magnitud y las molestias que generan a vecinos y comerciantes", dijo la consejera, a la vez que agradeció "la paciencia e implicación tanto de los residentes y peatones como del sector empresarial".

Reunión de seguimiento de la evolución de los trabajos de urbanización de la Avenida Marítima de Santa Cruz de La Palma.

Raquel Díaz detalló que “todas las partes estamos de acuerdo en programar la ejecución de las obras de forma que estas no causen una afección grave a la campaña navideña, razón por la cual durante esos días festivos de diciembre y principios de enero los trabajos se centrarán en el entorno del edificio del Cabildo y no en otras zonas donde se concentran los comercios de la ciudad, en los cuales, si se cumplen las previsiones iniciales y las condiciones meteorológicas no lo impiden, habremos terminado muchas de las actuaciones actualmente en curso”.

Raquel Díaz también dio a conocer que en las próximas semanas se priorizará la conclusión de los trabajos de urbanización de la subfase que actualmente afecta a la calle trasera del Cabildo con el fin de conectar la ciudad con la zona de puerto y, especialmente, garantizar un flujo natural de turistas y peatones tanto hacia la calle Real como hacia la avenida Marítima.

La consejera de Comercio valoró que "la conclusión de las obras tendrá un efecto muy positivo para el entorno, en el que se mejorará notablemente la movilidad y se configurará un espacio remozado en un punto clave para el turismo que visita Santa Cruz de La Palma al encontrarse en el entorno del Puerto de Santa Cruz de La Palma, la oficina de información turística, la entrada sur de la avenida O’Daly y el comienzo de la avenida Marítima”.

El próximo 21 de octubre, el Cabildo, el Ayuntamiento, los comerciantes y las empresas que acometen los trabajos volverán a reunirse para evaluar los avances de los mismos y analizar la programación futura de las distintas subfases de ejecución.