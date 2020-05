Solo se podrá hacer uso de la Red de Senderos cumpliendo las directrices de la orden para realizar actividad física no profesional al aire libre

La Consejería de Medio Ambiente del Cabildo ha recordado a la población de La Palma que la Red Insular de Senderos permanece cerrada desde que se decretó el estado de alarma por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19, así como los centros de interpretación y las áreas recreativas.

No obstante, teniendo en cuenta la geografía insular, la distribución de la población y la finalidad de posibilitar la práctica de deporte individual, no profesional a los mayores de 14 años, sin contacto, solo se podrá acceder a la citada red de senderos bajo las estrictas condiciones que establece la orden ministerial para realizar actividad física no profesional al aire libre a partir del 2 de mayo, y que ha publicado el Boletín Oficial del Estado https://boe.es/boe/dias/2020/05/01/pdfs/BOE-A-2020-4767.pdf#BOEn

Una habilitación especial que decaerá desde que se registre una prealerta por cualquier riesgo o con motivo de trabajos de mantenimiento o mejora de la Red Insular de Senderos.

La consejera de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, María Rodríguez Acosta, ha hecho un llamamiento a la población para que tenga la máxima prudencia y responsabilidad a la hora de hacer deporte, cumpliendo estrictamente las directrices establecidas en la orden. Al tiempo que insta a la población a que no se transite por caminos que impliquen algún tipo de riesgo.

En este sentido, cabe destacar que la orden ministerial especifica que “la práctica no profesional de cualquier deporte individual que no requiera contacto solo se podrá realizar de manera individual”. Salvo aquellas personas que “por necesidad tengan que salir acompañadas podrán hacerlo por una persona conviviente, una persona empleada de hogar a cargo o persona cuidadora habitual”.

Además, recoge que “los paseos se realizarán con una distancia no superior a un kilómetro con respecto al domicilio. Dicha limitación no será aplicable a la práctica no profesional de cualquier deporte individual, estando esta permitida dentro del municipio donde se reside”.

El decreto deja también claro que “no se podrá hacer uso de vehículo motorizado o del transporte público para desplazarse a vías o espacios de uso público con el fin de practicar la actividad física prevista en esta orden”.

“Mucha responsabilidad individual, respeto a las normas y seguridad es lo que debe prevalecer en este nuevo paso que se da en el proceso de desescalada para evitar cualquier posibilidad de contagio y garantizar estrictamente la seguridad de las personas”, concluyó la consejera.