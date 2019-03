La palmera Susana Pérez pide en change.org que las personas con discapacidad puedan viajar cómodas en avión

Susana Pérez. LA PALMA AHORA

La palmera Susana Pérez ha iniciado una petición en la plataforma change.org en la que solicita a las compañías aéreas que tomen las medidas oportunas para que las personas con capacidad puedan viajar con comodidad.

“Soy una mujer con discapacidad a la que le gusta mucho viajar. A lo largo del tiempo he podido comprobar, con tristeza y cierta rabia, como cada vez se nos hace más complicado, a las personas con movilidad reducida, el acceso a los aviones. Es cierto que existe un servicio de Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA) que nos proporciona una gran ayuda, pero también siento que las compañías aéreas cada vez tienen menos en cuenta las posibles necesidades que podemos tener, obligándonos a sentar en asientos que, al ser cada vez más estrechos, y dependiendo de la dificultad de movimiento que tengamos, se nos puede hacer una tarea muy complicada. Todo ello sin añadir que en caso de emergencia nos veríamos atrapadas o que ante la necesidad de ir al wc, por ejemplo, sería misión imposible”, asegura.

“Entiendo que las compañías aéreas quieran sacar el máximo rendimiento a sus vuelos, pero también me gustaría que se tuvieran en cuenta a todas las personas. Creo que en el mundo en que vivimos, y con los avances que tenemos, no sería difícil adaptar los asientos para que pudiéramos acceder a ellos con mayor comodidad. No sólo hablo de distanciar las filas, otras soluciones podrían ser dejar los respaldos abatibles, permitir que se puedan desplazar sobre rieles, de forma que pueda haber más espacio para el momento de la entrada y salida del avión, etc.”, expone.

“Solicito a las compañías aéreas se tengan en cuenta estas necesidades y se tomen las medidas oportunas para facilitarnos los viajes a todas las personas, ya que las que tenemos una discapacidad lo pagamos igual que el resto”, concluye.

Se puede firmar la petición en el siguiente enlace: http://chng.it/z7Wmm7k8