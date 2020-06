Violetas LGTBi recuerda en el día del Orgullo a las personas que fueron encarceladas en La Palma por ser homosexuales

Violetas, el colectivo LGTBi de La Palma, reivindica el día del Orgullo que se celebra este domingo, honrando la memoria de las personas que fueron represaliadas en la isla de La Palma por su condición sexual. En aplicación de la Ley de Vagos y Maleantes, decenas de personas fueron encarceladas en la isla, consideradas “peligrosas y contagiosas”, según explican en un comunicado. “Asistimos a un Orgullo peculiar, tras un duro confinamiento y en plena pandemia, lo que nos obliga a ser prudentes evitando salir a las calles a lanzar nuestro mensaje de condena a la LGTBifobia en la isla de La Palma”, explican desde el colectivo. “Sin embargo, nuestra lucha es más necesaria que nunca”, añaden.

“No debemos olvidar que hasta bien entrados los setenta nuestro amor era contagioso para la legislación española. Como recuerda Víctor Ramírez en su libro, Peligrosas y Revolucionarias, más de doce personas fueron privadas de libertad en La Palma por su condición sexual. Nuestro amor fue considerado durante años una potencial epidemia, un problema de salud pública”, recuerda Violetas en un comunicado. “No en vano, existen decenas de expedientes de peligrosidad social en Canarias y en La Palma aplicados a personas inocentes, equiparadas con proxenetas, sodomitas y criminales. “En el día del Orgullo tenemos que recordar que nuestro amor era una enfermedad que se gozaba en su contagio”, recuerda Violetas.

Lamentablemente la LGTBifobia no es cosa del pasado. En decenas de países en todo el mundo la diversidad afectivo sexual y las identidades diversas son un delito. En gran parte del mundo amar y ser libremente puede costarte la vida. Pero no es necesario irse tan lejos para percibir la LGTBifobia. “El acoso escolar azota especialmente a las personas LGTBi, las personas trans y no binarias tienen enormes dificultades de acceso al mercado laboral, muchas familias no aceptan la diversidad en sus casas y Violetas lo atestigua, porque sigue atendiendo cada día a numerosas personas que requieren nuestro apoyo y atención”, explican el colectivo.

Por eso este domingo el colectivo LGTBi de La Palma dará lectura a un manifiesto a las once de la mañana en la avenida de Tazacorte, decorando posteriormente en el municipio del Valle y también en Santa Cruz de La Palma diferentes elementos urbanos con los colores de la bandera del Orgullo. Violetas LGTBi colabora estrechamente con Sodepal y el Cabildo de La Palma en difundir un mensaje de igualdad y diversidad en un día tan importante como este, y agradece el esfuerzo de la empresa pública en la difusión de un vídeo en redes sociales reforzando el compromiso con los derechos de las personas lesbianas, gays, trans*, bisexuales e intersexuales de la isla.

Violetas agradece al mismo tiempo el compromiso de la sociedad palmera que ha respondido al llamamiento del colectivo para engalanar sus balcones y fachadas con la bandera del Orgullo. Con el hashtag #eresnuestrorgullolapalma numerosas personas han compartido su alegría y su adhesión a la defensa del amor diverso luciendo en sus balcones, ventanas, puertas y fachadas la bandera del Orgullo. “Esa gente es nuestro Orgullo, ustedes son nuestro Orgullo, cuando salgamos de esta volveremos a las calles a querernos y a defender el amor y la alegría, le pese a quien le pese”, concluye Violetas LGTBi La Palma.