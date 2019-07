“Violetas espera que se acabe el exilio de las personas LGTBi de La Palma”

El colectivo Violetas LGTBi+ nació hace dos años con el objetivo de que en La Palma “se respeten todas las formas de amar”. La asociación decidió llevar ese nombre “en honor a una flor endémica que crece en las cumbres y que tiene una gran capacidad de resistencia”. La lucha continúa. “Muchas gracias a todas las personas que nos están apoyando, deseamos que se acabe el exilio de las personas LGBTi en La Palma y nos sentimos felices de que se celebre la Convención Política y Social por una sociedad más justa e igualitaria del Love Festival porque vienen participantes de fuera de la Isla a darnos su visión, a contarnos sus experiencias vitales, que nos sirven a las personas que vivimos aquí para tener esperanza y sentir que esta isla es un lugar seguro donde se nos acoge”, manifestó Patricia Figuero, presidenta de Violetas, en la presentación de la cuarta edición del Love Festival. “Estamos satisfechas porque esta convención pone el foco en visibilizar a las personas del colectivo LGTBi+ de La Palma”, subrayó.

Expresó su agradecimiento por la celebración del Love Festival porque "Violetas nació hace dos años como un espacio de esperanza, un espacio de seguridad para las personas LGTBi+ de la Isla, pero no olvidamos que nuestra lucha es diaria porque es diaria también la discriminación a la que las personas del colectivo se enfrentan”, aseguró.

“Este año hemos querido poner el foco en nuestros mayores LGTBi porque tenemos memoria histórica, no olvidamos que abrieron camino, sabemos que siguen dando la cara, peleando para que lo conseguido hasta ahora no nos sea arrebatado”, remarcó Figuero, y puso de relieve que “hemos sido insultados, seguimos siendo insultados, no quiero que se pierda el foco de esta parte de activismo, me toca recordar que las personas del colectivo LGTBi sufren violencia cada día”.

“No hay que olvidar que en 70 países del mundo está penado legalmente ser gay, lesbiana, bisexual o transexual, y que en 10 países del mundo se nos está asesinando, por eso creo que eventos como este son verdaderamente importantes porque nos dicen que hay que luchar por la integración y por seguir ganando derechos que a día de hoy todavía no tenemos las personas del colectivo LGTBi”, concluyó.