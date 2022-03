La Palma acoge el mayor simposio médico de Canarias sobre el tratamiento del dolor. Los días 1 y 2 de abril se celebra en la Isla la Reunión Anual de la Sociedad Canaria del Dolor en la que se presentarán 28 ponencias que permitirán avanzar en los tratamientos del dolor crónico, se informa en nota de prensa.

“En España un 20% de la población sufre de dolor crónico y, en algunas zonas envejecidas como es La Palma, ese porcentaje se ve aumentado. Los tratamientos adecuados para cada caso deben ser individualizados. Por eso es relevante este simposio, donde los profesionales sanitarios actualizarán sus conocimientos gracias a los avances científicos que se expondrán, desde nivel de atención primaria a la máxima especialización. Esto a su vez permite garantizar la accesibilidad equitativa de los pacientes a estos tratamientos, independientemente del lugar de residencia”, explica la organización.

“Estas reuniones de profesionales del dolor son anuales, rotando las sedes entre islas, siendo una de las primeras sedes La Palma. Ahora, en 2022 se repite la isla, coincidiendo con la reciente implantación de la unidad del dolor insular que, en poco tiempo, ha logrado ofrecer elevar la atención con los niveles más avanzados en tratamientos para el dolor crónico”, añaden.

Aunque inicialmente el simposio estaba prevista para 2020, se pospuso por la pandemia y más tarde, por el volcán. “Estamos muy satisfechos con la gran acogida, demanda y número de participantes en esta edición del simposio. Sin duda, el selecto cartel de ponentes incluyendo a algunos de los mejores especialistas en el tratamiento del dolor a nivel internacional, nos permitirá mejorar muchísimo en la atención al paciente a nivel de Canarias”, destaca el Dr. Omaña, jefe de la Unidad del Dolor del Hospital General de La Palma y presidente del Comité Organizador. “En esta ocasión, se planteará un área de conocimiento general incluida dentro de un simposio donde se plantean diversos puntos sobre diagnóstico, tratamiento y organización de la asistencia en dolor, un área especial para enfermería y otra más específica de unidades del dolor donde se tocan temas tan avanzados como los tratamientos intradiscales para hernias lumbares y cervicales hasta lo último en neuroestimulación. Sin duda ésta será la edición con más participantes y con el cartel de ponentes de mayor impacto científico hasta ahora”, destaca.

La entidad organizadora es la Sociedad Canaria del Dolor (SCD), una asociación profesional, multidisciplinar y sin ánimo de lucro, donde se integran diferentes grados sanitarios relacionados con el dolor crónico, fundamentalmente médicos de diferentes especialidades, y que forma parte de la Sociedad Española del Dolor (SED). La SCD está asociada a la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (International Association for the Study of Pain, IASP), asociación de referencia para temas de dolor en la Organización Mundial de la Salud. La Sociedad Canaria del Dolor es una sociedad profesional que promueve trabajos científicos sobre los mecanismos y el tratamiento del dolor entre los diferentes profesionales relacionados en Canarias, así como la sensibilización de la sociedad canaria sobre esta problemática y fomentar la mejora constante en la valoración y la terapia de los pacientes que sufren dolor .

El simposio tendrá lugar en el Hotel Taburiente de Los Cancajos, en Breña Baja, los días 1 y 2 de abril, y contará con 28 ponencias y varias mesas de trabajo. “Serán dos días intensos muy necesarios para el debate y actualización médica”, aseguran.

Para cualquier información sobre el simposio acceder a: https://socadolor.es/