Adfilpa dice que “la Iglesia y las instituciones discriminan a las personas con discapacidad”

La Asociación de Discapacitados Físicos de La Palma, (Adfilpa) informa en un comunicado que "la iglesia de Los Remedios de Los Llanos de Aridane, incumple la normativa de accesibilidad universal y supresión de barreras arquitectónicas en las puerta principal de la misma, impidiendo a las personas con discapacidad física asistir a los oficios religiosos, en condiciones de igualdad, en relación a las demás personas".

"Recordamos que la Iglesia es un edificio de uso público y de carácter histórico, al cual también pueden acudir personas con discapacidad por motivos culturales, negando a nuestro colectivo ambos derechos. Igualmente, no hay que olvidar que el edificio de esta Iglesia ha sido objeto de unas obras de reforma durante cuatro años, y nos parece inconcebible que no se hayan incluido las adaptaciones arquitectónicas necesarias a las que por ley, están obligados todos los entornos y espacios públicos para el desenvolvimiento de vida independiente y normalización de las personas con dificultades de movilidad", añade.

"Adfilpa no acepta, como solución alternativa, el acceso de las personas con discapacidad por una única puerta, que generalmente se tiene diseñada como puerta secundaria o puerta de atrás, algo que resulta discriminatorio, ya que el colectivo de personas con discapacidad tiene reconocido sus derechos constitucionales, y no se trata de ciudadanos y ciudadanas con derechos secundarios y las mismas obligaciones que los/as demás. Por eso desde nuestra Asociación, instamos tanto a la Iglesia Católica, Cabildo Insular, arquitecto, como al Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane a que tomen las medidas pertinentes para hacer accesible la puerta principal de la Iglesia de Los Remedios, con la finalidad de que, desde la libertad individual, las personas con discapacidad física acudan a su actividades, puedan entrar y salir por sí mismas por cualquiera de ellas, y realizar un itinerario no discriminatorio, tanto en los exteriores del edificio, (plaza de España, calle Fernández Taño) como en su interior", concluye.