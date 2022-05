'Alpende' reconoce a la socióloga Isabel Schwinge por su contribución a “mejorar las condiciones de vida de La Palma”

La Plataforma de Personas Desempleadas de La Palma 'Alpende', como cada año en el el 1º de Mayo, reconoce a una entidad o persona que haya destacado por contribuir en la mejora social de la Isla, y en 2022 se ha reconocido a la socióloga Isabel Schwinge, que “ha ejercido como autónoma el último lustro en La Palma, emprendedora que actualmente desarrolla diversos proyectos y colaboraciones bajo su marca, que, además, es Empresa Amiga de la Reserva Mundial de la Biosfera La Palma”, informa el colectivo en nota de prensa.

Isabel Schwinge es socióloga (Universidad Técnica Carolo Wilhelmina zu Braunschweig) y doctora en Ciencias Políticas sobre emprendimiento innovador en industrias establecidas (Universidad Técnica Dortmund, “The paradox of Knowledge-intensive Entrepreneurship en Low-tech industries - Usinge the example of the German textile Industry, Springer 2015) y ha ejercido como investigadora y coordinadora de un paquete de investigación del proyecto europeo AEGIS, para promover emprendimientos de alto conocimiento y bienestar social en Europa (2009-2012); es asimismo docente en la cátedra de Sociología de Economía e Industria, TU Dortmund (2009-2014) y ponente científica en el área de digitalización de trabajo en el nuevo instituto investigador para el desarrollo social, FGW, en Düsseldorf (2015-2016).

“Destaca su gran compromiso social”, participando en diversos voluntariados en su estancia en la Isla, entre ellos, en la co-organización de las Jornadas Cooperativismo A los Cuatro Vientos con el Tagoror y Amigas de Fuencaliente, Esta Isla Nuestra y Asociación Sociocultural Mareando; en el colectivo SinRabogato, en el evento La Voz de La Mujer como traductora, El Festivalito, el Festival de Monte o la Agrofiesta Solidaria y Ecológica.

Desde febrero 2020 emprende con el Taller de Futuro simplificando ideas para transformarlas en acciones sostenibles ''con cabeza y corazón“(https://tallerdefuturo.es/) ejemplos de ello son ”los talleres prácticos Hazlo tú mism@- protege el mar para concienciar sobre el microplástico y aprender a elaborar sus propios productos higiénicos (pasta de diente, desodorante, lavavajillas) sanos, así como especies introducidas exóticas), donde gracias a una donación generosa canalizada a través de su emprendimiento, pudo sortear 45 juegos de BïGU entre todas las bibliotecas canarias con los objetivos que todas personas interesadas (educadores, asociaciones, familias con recursos limitados) pueden acceder al juego y para promover el consumo responsable, pudiendo prestar el juego en lugar de comprarlo“, detalla.

Por todo ello, desde 'Alpende' “se agradece públicamente su labor, haciendo entrega de la 'simbólica podona' para recordar la necesidad de seguir 'eliminando las injusticias' y mejorar así la sociedad”, concluye.