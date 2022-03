Las asociaciones de vecinos afectadas por el volcán denuncian “una oleada” de robos en las zonas evacuadas

Las asociaciones de vecinos afectadas por el volcán (Las Manchas, La Laguna, Todoque, El Remo y La Bombilla) han emitido un comunicado en el que expresan “la profunda preocupación de los vecinos de las zonas aún evacuadas, por la oleada de robos que se están perpetrando en las mismas, fruto de la deficiente vigilancia por parte de las autoridades competentes”.

Dice que han solicitado “una vigilancia efectiva las 24 horas del día en multitud de ocasiones y a los distintos responsables de la emergencia en cada momento, y a día de hoy, y como se demuestra con lo ocurrido, se ha hecho caso omiso a la demanda de las asociaciones vecinales, por lo que queremos insistir en la necesidad de vigilancia”.

Por otro lado, piden “a las autoridades que clarifiquen los criterios de acceso a las indicadas zonas, ya que no entendemos cómo si están restringidos totalmente los accesos a las mismas, esos propietarios a los que han entrado en sus viviendas han podido tener conocimiento in situ de los robos. No entendemos cómo algunas personas se les permite el acceso y a otras con necesidades vitales, no”. “Exigimos que se depuren responsabilidades ante los hechos acaecidos”, concluyen.