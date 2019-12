Unos cables telefónicos impiden abrir una casa emblemática en la capital

El barrio de San Telmo, uno de los de más solera de Santa Cruz de La Palma, contará en fechas próximas con una casa emblemática del siglo XVII destinada a alojamiento turístico. El actual propietario y arquitecto-director de la obra de restauración, Yeray Brito Hernández, espera abrir el establecimiento, en una primera fase, este mes de diciembre. Sin embargo, pese a las reclamaciones que viene presentado desde hace hace casi dos años, señala, no ha conseguido que Movistar retire los cables de su tendido telefónico que cuelga en la fachada del singular inmueble. El último propietario ilustre de esta casa, incluida en el catálogo histórico artístico de la capital, fue “don Gabriel Duque Acosta, ex alcalde Santa Cruz de La Palma, más conocido como el médico de los pobres porque no cobraba, era muy querido”.

Yeray Brito está “harto e indignado”. Indica que, en octubre de 2017, comenzaron las obras de restauración de la casa y, en esa fecha, “solicitamos la retirada del cableado de la fachada, tanto de Endesa (eléctrico), como el del alumbrado público y Movistar (telefónico)”. Añade que Endesa y el Ayuntamiento atendieron su petición, pero Movistar no lo ha hecho todavía y su tendido sigue suspendido en el frontis. “Así llevamos desde finales de 2017 hasta la actualidad”, subraya.

Explica que “he hablado con el responsable de Movistar y me dice que él presentó el informe, pero, hasta que no le den la orden, no puede hacer nada”. Apunta que “la canalización subterránea” para la compañía telefónica “está hecha y nosotros hicimos la acometida en la fachada”. Ante esta situación, “como no quitaban los cables”, expone, “este verano presenté una reclamación en el Ayuntamiento, pero aún no me han contestado; también fui a la Policía Local y tampoco pueden hacer nada”. Asimismo se ha puesto en contacto con el Diputado del Común, donde “me dijeron que presentara una reclamación on line”.

Comenta que “estamos en diciembre, hemos pintado la fachada y quiero abrir este mes cuatro de las seis habitaciones, pero los cables siguen colgando, molestando. Para entrar en la casa tenemos que levantarlos o pasar por encima. Creo que, en esta situación, no podremos abrir. He hecho todo lo que me dijo Movistar, pero no vienen a soterrar el cable”, concluye.