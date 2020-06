La capital “mantiene vivo su compromiso con la donación de sangre”

La concejala responsable del Área de Sanidad del Ayuntamiento de Santa

Cruz de La Palma, Virginia Espinosa, recuerda a la ciudadanía que Santa

Cruz de La Palma "mantiene vivo su compromiso con la donación de sangre", informa la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias.



"El municipio, que fue designado en 2018 por el Instituto Canario de

Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) como sede provincial del Día Mundial

del Donante de Sangre, ha apoyado siempre todas las iniciativas

orientadas a promover la donación de sangre entre la ciudadanía y a

darle la importancia que merece para el normal funcionamiento del

sistema sanitario", asegura.



"Donar sangre es un gesto de responsabilidad individual que tiene una

enorme trascendencia para la comunidad’ afirma Virginia Espinosa, y por

tanto ‘haremos todo lo que esté en nuestra mano para difundirlo y

promoverlo en nuestro entorno, como sociedad solidaria que somos", asegura Espinosa.



"En Canarias hacen falta 300 donaciones diarias para atender la

actividad de nuestros hospitales y por eso debemos animar a la población

a donar regularmente, 3 o 4 veces al año, porque una vez no es

suficiente",continúa Espinosa.



"Como norma general, el ICHH suele traer a La Palma sus unidades móviles

varias veces al año para recorrer los municipios y acercar así la

donación a los palmeros y las palmeras que deseen colaborar. Sin

embargo, en las circunstancias actuales no es posible utilizar estos

dispositivos móviles. Por eso desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de La

Palma estamos trabajando con el ICHH para ver si podemos habilitar un

punto de extracción temporal en algún edificio del municipio, con el

objetivo de facilitar a la ciudadanía el acceso a la donación", afirma

Virginia Espinosa.



Las personas interesadas en donar sangre en la isla pueden hacerlo

durante todo el año en el Hospital General de La Palma, pidiendo cita

previa en el teléfono 922 185 320. El horario de atención a donantes es

de lunes a domingo y festivos de 10:00 a 20:00 horas.



En La Palma durante el año 2019 se registró un total de 2012 donaciones,

de las cuales 1282 fueron en el Hospital y 730 en las unidades móviles.



Requisitos para la donación



Los requisitos habituales para donar sangre son presentar un buen estado

de salud general, tener entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kg

y, en el caso de las mujeres, no estar embarazadas.



En las circunstancias actuales además se deben cumplir unos requisitos

específicos, como son: no presentar cuadros de tos o síntomas

respiratorios, no haber sido diagnosticado/a o haber estado en contacto

con personas afectadas por la COVID-19 y no haber viajado fuera de

Canarias en los últimos 14 días.



El ICHH recuerda a los y las donantes que no realiza la prueba de

detección del coronavirus (COVID-19).