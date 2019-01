Los castañeros avanzan sin control y se 'tragan' el monteverde y la laurisilva

El castaño, una especie foránea, sigue avanzando sin control por las laderas comiéndose el monteverde y la laurisilva, especialmente en el municipio de Breña Alta, y amenaza con conquistar Cumbre Nueva. El biólogo Arnoldo Santos, especialista en botánica, considera que la expansión de esta especie “es grave” y reconoce que no hay prevista ninguna actuación para frenarla. “No se ha hecho aún ningún estudio, aunque en la última reunión de la Reserva de la Biosfera se abordó este asunto pero, de momento, no hay nada en este sentido”, ha asegurado a La Palma Ahora.

“Mientras no haya un inventario y una cartografía no se sabe en qué medida va avanzando, y por tanto pienso que es importante que un técnico becado por la Reserva Mundial de la Biosfera lleve a cabo una investigación”, ha señalado. “El avance del castaño supone que cada vez hay menos monteverde propio de zonas como Las Breñas”, ha recordado.

En esta época de año, los castañeros se encuentran sin hojas, lo que permite observar claramente las áreas que ya ha invadido. “Cuando pierde la hoja se destacan las manchas de los castañeros en el monteverde, se ve una mancha continua y también puntos aislados, va progresando un poco a saltos, o bien por raíces, pero como no se está estudiado no podemos afirmar de momento nada, aunque a simple vista sí se percibe un avance a sus anchas porque no están sometidos a ningún tipo de explotación”, afirma.

Santos, en una entrevista con este digital en el año 2015, se mostraba claramente partidario de “hacer un estudio cuanto antes para analizar cómo se propaga y de qué forma se podría frenar su avance, aunque reconozco que la tarea no es fácil porque son varios kilómetros cuadrados los que ya se encuentran ocupados”. Insistió, no obstante, en que “algo tendremos que hacer porque la Isla no puede perder esa importante zona de monteverde, que tiene una biodiversidad tremenda”.

Admitió que el bosque de castaños “es bonito, y podemos conservar parte de él, pero no se puede permitir que siga avanzando”. “Los lomos de Breña Alta están invadidos, y son varios los kilómetros ya ocupados porque no hay aprovechamiento forestal, a diferencia de lo que ocurre en Breña Baja y Mazo, donde los vecinos siguen cogiendo el monte, impidiendo que el castaño avance”, dijo.

La única ventaja que tiene el castaño, en comparación con “otras especies invasoras, es que no erosiona el suelo, porque produce tanta masa con la caída de las hojas que cuando llueve retiene el agua y no hay erosión”, explica Santos. “Enriquece incluso el suelo, pero es una especie foránea que no aporta nada especial frente a lo que suponen nuestros montes –monteverde y laurisilva- porque está afectando a varios tipos de ellos, sobre todo a los que no están aprovechados”, precisó. El castaño, añadió, “también es propio para la cría de hongos comestibles, pero eso es un beneficio indirecto que no compensa la destrucción del monte de laurisilva y de fayal-brezal”.