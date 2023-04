El ciclo de cine africano de la Fundación CajaCanarias en La Palma presenta ‘Un fils’

La Fundación CajaCanarias, en colaboración con el Institut Français en España, continúa este martes, 4 de abril, el ciclo de su Filmoteca dedicado al cine africano actual con la proyección del largometraje Un fils (2020), indica en una nota de prensa. La película, dirigida por Medhi M. Barsaoui, se proyectará en versión original subtitulada al castellano, a partir de las 19:00 horas y con entrada gratuita hasta completar aforo, en el Espacio Cultural CajaCanarias La Palma (Plaza de España, 3. Santa Cruz).

Farès y Meriem, se apunta en la nota, forman junto con Aziz, su hijo de 10 años, una familia tunecina moderna de origen acomodado. Durante unas vacaciones al sur de Túnez, su coche es atacado por un grupo terrorista y el niño resulta gravemente herido por los disparos en una emboscada. Este hecho cambiará totalmente sus vidas, ya que destapará un secreto que llevaba oculto durante mucho tiempo.

Un fils (Un hijo), añade, producida entre Túnez, Francia, Líbano y Qatar, se estrenó en el Festival internacional de cine de Venecia, donde obtuvo el premio a mejor actor en la categoría Horizontes, además de la nominación a la mejor película. Asimismo, se alzó con el galardón a mejor filme, en la categoría Jóvenes Talentos, en el Festival de Cine de Hamburgo y, en 2020, le concedieron el Premio Internacional 'Prabhat' en el Festival Internacional de Cine de Pune, entre otros.

Mehdi Barsaoui, nacido en Túnez, en 1984, es director cinematográfico. Graduado en el Instituto Superior de Artes Multimedias de Túnez y en el DAMS de Bolonia, ha dirigido cuatro cortometrajes, seleccionados y premiados en varios festivales internacionales. En 2019, realizó esta, su ópera prima, Un fils. Durante su estancia en Italia, Barsaoui desarrolló tres cortometrajes: Sideways (2010), Bobby (2014) y We are just fine like this (2016), elogiados por la crítica internacional y seleccionados en varios festivales internacionales.