El alemán que dio positivo en el coronavirus en La Gomera está mejor y Sanidad hará un seguimiento activo de sus contactos

El ciudadano alemán que dio positivo en el coronavirus en La Gomera no ha tenido este sábado fiebre y se encuentra mejor mientras que las autoridades sanitarias hará "un seguimiento activo" de las personas con las que ha podido mantener contacto durante su trayecto hasta la isla y su estancia en ella.



El jefe de servicio de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Domingo Núñez, ha señalado que se pondrán en contacto con las personas que viajaron en el avión hasta Tenerife en los asientos cercanos mientras que el trayecto hasta La Gomera en barco no presenta problemas porque el afectado no se movió de su sitio junto a una ventana.



Núñez ha comparecido en rueda de prensa, junto con el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y ha especificado que las cinco personas que han mantenido contacto estrecho con el afectado siguen asintomáticas y en observación.