Concentración para visibilizar “el drama” que viven los afectados por la erupción

La Iniciativa de Apoyo Ciudadano de Afectados por el Volcán de Isla de La Palma ha emitido una nota de prensa en la que manifiesta que “queremos denunciar que, tras 117 días de catástrofe, la desidia y la falta de empatía con los afectados se está imponiendo entre la sociedad palmera”. “Todos tenemos la obligación de saber que, en la actualidad, mientras la propaganda de la Administración dice lo contrario, siguen existiendo familias separadas, personas mayores enfermas durmiendo en caravanas y garajes. Y algo tan básico como un termo para calentar agua, una dieta específica para las personas mayores con diabetes o no tener dinero para poder alimentar a tus bebes cuando has perdido el trabajo, la casa y tu coche bajo la lava de Todoque son tan solo algunas de las graves situaciones reales que están padeciendo hoy vecinos del Valle que han sido afectados por el volcán”, señala Alexis Hernández, portavoz del colectivo.

“Vemos cómo día tras día la brecha que se ha creado entre nuestra sociedad crece y ya es de tal magnitud, que está provocando desafección entre los afectados y muchos de ellos muy probablemente acaben siendo en el futuro excluidos sociales por el abandono que sufrimos por parte de la Administración”, asegura. Alexis muestra su preocupación por los vecinos: “Hemos de tener en cuenta que el excluido social es aquella persona en la que concurren cuatro elementos clave que son la limitación social por haber perdido los lazos sociales vecinales, una más que evidente limitación política impuesta por la Administración debida a la nula participación en las decisiones que afectan a damnificados, una alarmante limitación económica debido a la pérdida de ingresos, el empleo o la falta de alimento y de acceso a recursos y, por último, una evidente limitación personal que afecta a la salud mental, a la falta de motivación y a las dificultades de acceso a recursos de salud y sanitarios”, explica. Y aporta datos del apoyo que las organizaciones no gubernamentales están dado a los afectados: “La situación es bastante más grave de lo que parece. A día de hoy, siguen aumentando las personas atendidas por entidades sociales como Cáritas, que ya da soporte a más de 300 familias, más de 800 personas de las cuales 160 son menores de edad, y que están siendo derivadas desde los servicios sociales de los ayuntamientos. O como en el caso de Cruz Roja, que ya han repartido más de 5,4 millones de donaciones directas en asistencia al afectado, cantidad que supera con creces el importe de 1,8 millones repartidos por el Cabildo Insular de La Palma que en 117 días solo ha sido capaz de repartir el 17% de los más de 10.7 millones de euros de donaciones de particulares que tiene en sus cuentas bancarias y que fueron donadas por particulares para que llegasen de forma inminente a los afectados por el volcán. Por lo tanto, la realidad optimista de la administración se encuentra muy alejada de la realidad vital del afectado”, subraya.

Por todo ello, añade, “La Palma es sin duda una sociedad fallida, en la que las administraciones no están gestionando adecuadamente la catástrofe. Y siguen sin entender que lo prioritario y urgente en esta primera fase de reconstrucción, son las personas, los afectados, sus hogares, el cómo alimentar a sus familias, cómo ganar dinero y ser útil a la sociedad y a los suyos. Ya habrá tiempo de acabar auditorios, de instalar teleféricos sobre la lava, de construir muelles para el turismo o fibra óptica para la isla. Hoy la urgencia se llama mínimo vital, poder llevar comida a casa, pagar los libros de la escuela de nuestros hijos, no verte forzado a abandonar la isla buscando un futuro próspero de certidumbre y en esto, es en lo que la administración tanto ayuntamientos como Cabildo y Gobierno de Canarias está dando la espalda a los vecinos, que con nombre y apellidos son evidencias muy reales de la catástrofe”. “Parece que no quieran visibilizarlos porque eso les crearía un trauma social y político a las Administraciones, que llegará cuando todo se sepa, y sin embargo, nosotros ya estamos traumados”, dice.

“Por eso llamamos a la movilización social y que los ciudadanos se acerquen a los afectados, que empresarios, asociaciones, colectivos apoyen y den soporte al vecino afectado, que exijamos todos juntos a las administraciones que cumplan con los damnificados, y que den la cara y que se comprometan en darles voz y voto en la reconstrucción social, económica, mental y moral de la isla. De no hacerlo, habremos perdido La Palma. Por ese motivo hemos convocado la segunda concentración de la Iniciativa para el próximo 24 de enero que partirá de Los Llanos de Aridane hacia El Paso, para manifestarnos ante las puertas del Cabildo Insular de La Palma. Vamos a llevar todos juntos nuestro mensaje al presidente, a ver si así se da por aludido respecto a nuestros problemas”, concluye.