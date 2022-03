El Consorcio de Compensación ha abonado ya más de 158 millones a asegurados afectados por la erupción

El Consorcio de Compensación de Seguros (CCS), a 11 de marzo de 2022, ha abonado 158.124.625 de euros a asegurados afectados por el nuevo volcán de La Palma en cumbre Vieja, según se indica en la decimosexta nota informativa sobre la actividad del CCS con ocasión de la erupción. Esto significa que, añade, desde que se publicó la decimoquinta nota (el 28 de febrero), el CCS ha abonado 15 millones más a los asegurados en un período de 10 días, añade. El presidente del Cabildo, Mariano Zapata, y el director de Operaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, Alejandro Izuzquiza Ibáñez de Aldecoa, han mantenido este lunes una reunión.

El citado importe corresponde a 2.265 solicitudes de indemnización, con el siguiente desglose: 1.844 solicitudes de indemnización referidas a viviendas, por las que se han abonado 137.592.864 euros; 187 por daños en automóviles, por las que, en conjunto, se ha indemnizado un importe de 667.378 euros; 211 relativas a comercios, hoteles, locales de oficina y otros inmuebles públicos o privados de uso no industrial, cuyo importe indemnizado asciende a 17.067.987 euros; y 23 por daños en industrias, por importe total de 2.796.369 euros. Todos estos “riesgos dañados por la erupción e indemnizados por el CCS se sitúan en los términos municipales de Los Llanos de Aridane, El Paso y Tazacorte, muy principalmente; y, en mucha menor medida, en Santa Cruz de La Palma, Santiago del Teide, Breña Alta, Breña Baja, Fuencaliente de La Palma, Villa de Mazo, Tijarafe y Puntallana”.

La indemnización media abonada por los daños materiales, se explica en la nota, “se reduce conforme se abonan siniestros de menor severidad que no han implicado la destrucción total de la vivienda por la lava, de forma que de 83.026 euros al terminar el mes de febrero, a 11 de marzo el coste medio se sitúa en 75.496 euros, que se desglosa en una indemnización media de 81.248 euros en el caso de los daños materiales ocasionados a las viviendas; de 91.428 euros por daños materiales en comercios, hoteles, locales de oficina y otros inmuebles públicos o privados de uso no industrial; de 126.769 en industrias; y de 3.569 por daños materiales en vehículos automóviles”. Por su parte, la indemnización media abonada por daños inmateriales (inhabitabilidad o pérdida de alquileres en viviendas o pérdida de beneficios por interrupción en negocios) asciende a 9.138 euros.

El número total de solicitudes de indemnización recibidas por el CCS a 11 de marzo de 2022 asciende a 5.262, cifra que corresponde a 4.463 solicitudes relativas a viviendas, 313 de vehículos automóviles, 442 solicitudes de comercios, hoteles y locales de oficina, y 44 solicitudes de industrias. Señala que, “a diferencia de lo que habitualmente ocurre en eventos de inundación, embate de mar o terremoto, en los que el CCS recibe y registra miles de solicitudes de indemnización en los primeros días, en este caso las más de 5.200 solicitudes de indemnización se han ido recibiendo, desde el primer momento y hasta la actualidad, de una forma progresiva y a un ritmo diario muy uniforme, sin acumulación en los primeros días o semanas posteriores al inicio de la erupción de la erupción volcánica: desde ese comienzo hasta la primera semana de febrero de 2022, todos los días, sin excepción, se recibieron entre 30 y 50 solicitudes de indemnización diarias; es a partir de la segunda semana del mes de febrero cuando el ritmo de presentación de solicitudes de indemnización ha descendido, por primera vez, a una cifra de entre 20 y 30 solicitudes diarias. En la última semana, y a pesar del tiempo transcurrido desde que concluyó el proceso de erupción, el CCS ha recibido 155 nuevas solicitudes de indemnización”.

Por localidades, destacan Los Llanos de Aridane, de donde proceden 2.999 solicitudes de indemnización; El Paso, con un total de 1.031 solicitudes; Tazacorte, con 339 solicitudes; Breña Alta, con 195 solicitudes; Santa Cruz de La Palma, con 194; Breña Baja, con 181; Villa de Mazo, con 152; Fuencaliente de La Palma, con 62 solicitudes; Tijarafe, de donde se han recibido 51 solicitudes; y Puntallana, con 16.

El CCS, añade, “continuará todas las semanas, como viene haciendo desde el primer momento sin interrupción, abonando las indemnizaciones mediante transferencia bancaria a los asegurados conforme se complete la documentación que acredite la titularidad y la plena vigencia del aseguramiento de los bienes en el momento de la producción del daño, y se concluya la valoración de los daños indemnizables, tanto por lo que se refiere a los daños materiales sufridos (lava y cenizas que hubieran provocado daños a los bienes asegurados o gastos de limpieza) como por las pérdidas de alquileres o de inhabitabilidad de las viviendas y las pérdidas de beneficios por la destrucción o la interrupción de negocios, siempre que unos y otros se encuentren asegurados con arreglo a las fechas y a las cláusulas estipuladas en el contrato de seguro”.

Apunta que, con relación al compromiso anterior, y por lo que se refiere a las nueve semanas transcurridas entre el lunes 10 de enero y el viernes 11 de marzo del presente ejercicio 2022, el CCS ha ido abonado los siguientes importes semanales a los asegurados: 10,3 millones de euros en la primera semana de 2022; 3,9 millones en la segunda semana; 9,7 millones en la tercera; 8,9 millones en la cuarta; 9,5 millones en la quinta; 13,2 millones en la sexta; 6,8 millones en la séptima, 6,2 millones en la octava; y 8,6 millones de euros en la novena.

Señala que, sin perjuicio de las 2.265 solicitudes de indemnización abonadas conforme se ha indicado, “no se han podido admitir a tramitación y pago, tras examinar la documentación correspondiente, 372 solicitudes de indemnización por diversos motivos, entre los que destaca la existencia de carencia al no haber transcurrido el plazo legal de siete días entre la fecha de emisión del contrato de seguro y la fecha en la que, de acuerdo con las verificaciones realizadas por el CCS sobre la base de los visores y drones de los que se dispone de información e imágenes precisas, se produjo efectivamente el daño al bien asegurado”. Otros motivos de rechazo de la solicitud “son la falta de cobertura en el contrato de seguro de la inhabitabilidad de la vivienda o de la pérdida de alquileres por su arrendamiento, o por no darse las circunstancias recogidas en el contrato de seguro para indemnizar al asegurado por dichos conceptos. De menor frecuencia que los anteriores, han sido también motivo de denegación que los daños fueron ocasionados en producciones agropecuarias no susceptibles de indemnización por el seguro de riesgos extraordinarios; el abandono por el propio asegurado de la solicitud de indemnización inicialmente presentada; la inexistencia de seguro en la fecha en que se produjeron los daños; o duplicidades en la presentación de la solicitud”.

7. El 51% de las 5.262 solicitudes de indemnización, detalla, se ha presentado a través de la página web del CCS (www.consorseguros.es), y el 49% mediante llamada al centro de atención telefónica del CCS (teléfono gratuito 900 222 665).

“Han sido las aseguradoras las que, en representación de los asegurados afectados, han solicitado la indemnización en el 40% de los casos; los mediadores (agentes o corredores) de seguros en el 34% de las ocasiones; y ha sido el propio asegurado directamente quien lo ha hecho en el 26% restante de los casos”, concluye.