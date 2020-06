La cooperativa de Radio-Taxi Valle Aridane apoya la prórroga de la suspensión del Área Sensible del Aeropuerto

La cooperativa de Radio-Taxi Valle Aridane, como asociación que aglutina a gran parte del colectivo del taxi de Los Llanos de Aridane, ha señalado a este digital que “queremos manifestar nuestra total disconformidad con las declaraciones realizadas en las que se critica tanto la actuación del Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane como la del Cabildo Insular de La Palma en lo referente a la prórroga de la suspensión del Área Sensible del Aeropuerto de La Palma”. Asegura que “esta crítica no es más que una herramienta política oportunista que consideramos que no representa la opinión mayoritaria del sector”, afirma. “Desde esta asociación acatamos y respetamos cualquier decisión tomada tanto por el Cabildo como por el Ayuntamiento de nuestro municipio”, añaden.

“Entendemos que, dadas las circunstancias que se han ido produciendo como consecuencia de la crisis sanitaria de la COVID-19, el volumen de trabajo de los compañeros con paradas adscritas al Aeropuerto se ha visto mermado de una forma sustancialmente alta. Por tanto, comprendemos la decisión tomada por el Área de Transportes del Cabildo Insular de La Palma y deseamos que la demanda del servicio aumente paulatinamente en las próximas semanas y esto genere el restablecimiento del área sensible del aeródromo insular y volvamos al funcionamiento habitual posterior a la crisis sanitaria para beneficio tanto del sector del taxi como para el resto de sectores vinculados al turismo”, subrayan.

“De igual manera, queremos manifestar nuestro apoyo a la Corporación municipal de Los Llanos de Aridane, que en todo momento ha mostrado interés por la situación del sector y nos desmarcamos de cualquier opinión personal que pueda ir en prejuicio de dicha institución”, concluye.