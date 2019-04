La creativa palmera Paloma Suárez imparte una master class sobre gestión de marcas de moda

La diseñadora adscrita a Isla Bonita Moda, Paloma Suárez, impartirá una master class sobre la gestión de marcas de moda este martes, 23 de abril, en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de La Palma, a partir de las 19:00 horas, se informa en nota de prensa. Esta acción, enmarcada dentro de la agenda de profesionalización de la Semana de la Moda de La Palma 2019 que organiza Isla Bonita Moda a través de Sodepal, tiene como objetivo acercar la realidad del sector textil y creativo a todas las personas interesadas de una manera cercana y gratuita. Tras la jornada el público asistente podrá compartir experiencias y vivencias así como preguntas con Paloma Suárez.

"Este año ampliamos las acciones de profesionalización, contando con profesionales regionales y nacionales cuyas experiencias y conocimientos servirán de motivación para la cantera de creativos de nuestra isla. El objetivo fundamental de estas acciones es acercar al público en general una visión extendida y profesional del sector creativo y textil", asegura Jordi Pérez, consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma.

“Estoy entusiasmada con la nueva edición de la Semana de la Moda de La Palma y con las jornadas de profesionalización. Me hizo mucha ilusión cuando Isla Bonita Moda quiso contar conmigo para desarrollar la idea de una master class en gestión de marcas de moda. Para mí es todo un honor poder compartir desde la experiencia los conocimientos que he ido adquiriendo y ofrecer aquellos consejos que a mí me han funcionado y que hubiera agradecido que me transmitiesen al emprender mi propia firma”, afirma la creativa Paloma Suárez.

Sobre la Semana de la Moda de La Palma

La agenda oficial contará también con la visualización del documental Entre Telares que recoge el trabajo desarrollado entre Las Hilanderas de El Paso y la firma internacional Agatha Ruiz de la Prada gracias a Isla Bonita Moda. Tras la agenda de profesionalización las firmas seleccionadas para participar en el Certamen Promesas de la Moda mostrarán sus propuestas en el Museo Insular de La Palma el día 26 en horario de tarde. Este certamen contará, una edición más, con la participación de los modelos new face de La Palma, que han sido formados en materia de acting y runway así como en hábitos de vida saludables y en materia deportiva. Los días 26 y 27 las firmas pertenecientes a Isla Bonita Moda y las firmas de ámbito nacional e internacional darán a conocer sus nuevas colecciones.