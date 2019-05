El diseñador nacional Pablo Erroz elige La Palma para la realización de su nueva campaña de moda

Isla Bonita Moda ha logrado cerrar un acuerdo con la firma de moda Pablo Erroz, perteneciente a 080 Barcelona Fashion, para que realice en La Palma su nueva campaña de moda, se informa en nota de prensa.

La colección, que se presentó durante la Semana de la Moda de La Palma, lleva por título Up to you manteniendo como inspiración principal la carismática nostalgia de finales de los 80 y principios de los 90, cuando la pequeña y la gran pantalla alzaban sin complejos lo bello que era vivir. Justo como lo hicieron la música y la cultura pop en general, que destilaban una inocencia que ignoraba las tragedias provenientes de las guerras, e imponía un estado de ánimo tan rentable como exagerado, explican.

Esta editorial de moda contará como protagonista con el modelo imagen de Isla Bonita Moda Marc Castignani, que ya ha desfilado para las firmas adscritas al sello en eventos tan relevantes como Gran Canaria Swimwear Fashion Week así como Madrid Bridal Fashion Week, entre otros. “Estas acciones contribuyen a acercar los paisajes de La Palma así como la calidad de nuestras firmas y modelos a las marcas de ámbito nacional e internacional como Pablo Erroz. Gracias a esta campaña se fusionarán elementos naturales como Las Salinas de Fuencaliente o El Charco Verde, con la más alta vanguardia de prendas que la marca entremezclará con un espectacular acting, haciendo llegar al mundo entero los parajes más espectaculares de nuestra isla”, asegura Jordi Pérez, consejero de Promoción Económica del Cabildo de La Palma.

“La Palma me ha cautivado desde el primer momento. Cuando vine con mi equipo a presentar la nueva colección sabía que tenía que mostrar al mundo esta isla, llena de magia y color, en la que se entremezclan tantos paisajes diferentes, algo que es fundamental a la hora de poder desarrollar una producción de moda.

La moda vuelve a su concepto más natural, intentando mimetizarse con el entorno. Además, poder contar con un modelo made in La Palma como Marc Castignani es muy importante, porque estoy seguro de que después de esta editorial se le abrirán muchísimas puertas en otras firmas de moda y eventos de ámbito nacional”, detalla el diseñador Pablo Erroz.