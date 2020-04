720 habitantes de La Palma participan en el estudio de detección de anticuerpos de COVID-19

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias iniciará este lunes, día 27 de abril, los trabajos de la ‘Encuesta sero-epidemiológica de la infección por el virus SARS-CoV-2 en España’, un estudio puesto en marcha por el Ministerio de Sanidad en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III y el Instituto Nacional de Estadística (INE) para conocer mejor las características de la pandemia de COVID-19 en España y cómo está afectando a la salud de la población. En La Palma, participarán 720 habitantes y el estudio está siendo coordinado por la Gerencia de Servicios Sanitarios y la Dirección del Área de Salud de La Palma con los profesionales de Atención Primaria.

Los principales objetivos de este estudio son, por un lado, estimar el porcentaje de personas que se ha visto infectado con COVID-19 hasta el momento en cada provincia, comunidad autónoma y en todo el país y, por otro lado, obtener información sobre la transmisión del virus entre las personas, dentro de los hogares y a nivel comunitario.

Los resultados que se obtengan de esta encuesta permitirán monitorizar la trasmisión comunitaria del virus, identificando los hogares que están libres de enfermedad en un primer momento y su evolución en el tiempo, además de incorporar posteriormente un subestudio específico de transmisión dentro de los domicilios siguiendo los protocolos específicos establecidos por la OMS.

Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias se anima y recomienda a la población seleccionada dentro de esta muestra a participar en el estudio dada la trascendencia de los resultados que se obtengan para abordar decisiones futuras sobre la progresiva vuelta a la normalidad tras el confinamiento y el estado de alarma.

Muestra en Canarias

El INE ha seleccionado para toda España una muestra total de 90.000 personas. En Canarias el estudio se realizará, siempre y cuando el 100% de los seleccionados acepten participar, a 7.920 personas distribuidas por islas de la siguiente manera: 2.040 en Gran Canaria, 1.980 en Tenerife, 1.020 en Lanzarote, 960 en Fuerteventura, 720 en La Palma, 600 en La Gomera y 600 en El Hierro.

Estas 7.920 personas corresponden a 1.608 hogares de la provincia de Las Palmas (816 en Gran Canaria, 408 en Lanzarote y 384 en Fuerteventura), y 1.560 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (792 en Tenerife, 288 en La Palma, 240 en La Gomera y 240 en El Hierro).

Metodología de la encuesta

Este estudio plantea realizar una encuesta y una prueba para detectar la presencia de anticuerpos frente a la COVID-19 en una muestra representativa de la población. Tanto la encuesta como la prueba de anticuerpos se repetirán tres semanas y seis semanas después de la primera, para ver los cambios en la presencia de anticuerpos.

Para ello, se han seleccionado siguiendo criterios estrictamente estadísticos una serie de hogares en cada provincia, en total 36.000 en toda España, con los que se contactará por teléfono para informarles del estudio y, en caso de que estén dispuestos a participar, acordar la fecha para la primera visita en el centro de salud o en el domicilio. Además, en esta llamada se recogerá información básica sobre las características del hogar y sobre qué personas conviven actualmente en él.

El día de la visita a domicilio, en primer lugar se informará de nuevo del estudio y se recogerá el consentimiento informado para participar de cada uno de los miembros del hogar, incluidos los menores de edad y las personas que no tengan capacidad para decidir sobre su participación. La decisión de participar o no en el estudio es por tanto voluntaria e individual, pudiendo participar unas personas sí y otras no.

A cada persona que acepte participar se le hará una encuesta breve, de unas 30 preguntas, para conocer si ha sido diagnosticada previamente de COVID-19, si tiene o ha tenido síntomas compatibles con esta enfermedad, si tiene algún factor de riesgo para desarrollar COVID-19 grave, así como si ha tenido contacto con alguna persona contagiada.

En esta primera visita se realizará el test rápido de anticuerpos a todas las personas que acepten participar. Este test se realiza mediante un pinchazo en el dedo y los resultados se obtienen en unos 15 minutos. Además, se les propondrá a los participantes realizarles una extracción de sangre para poder analizarla mediante técnicas más precisas de medición de anticuerpos frente al SARS- CoV-2.

A cada participante se le entregará el resultado del test rápido, junto con información general sobre las medidas de prevención de la infección por la COVID-19.

Tanto los datos de la encuesta como los resultados del test se recogerán en una aplicación web de uso interno para los responsables sanitarios participantes en el estudio. De esta forma, la información estará disponible rápidamente en una base de datos central y esto permitirá ir haciendo los análisis de la situación a medida que se va recogiendo la información. Además, se establecerá una línea telefónica para resolver posibles dudas de los participantes.