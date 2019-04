Un periódico irlandés publica un artículo sobre La Palma y la conexión histórica con Dionisio O'Daly

El periódico The Irish Examiner publicó el pasado viernes, 19 de abril, un artículo sobre La Palma y la conexión histórica con Dionisio O'Daly. El periodista Sam Bolan, autor del reportaje titulado The Lost World: Otherworldly beauty in La Palma (El mundo perdido: la belleza de otro mundo en La Palma) se desplazó recientemente a la Isla con motivo de los actos de celebración del Día de San Patricio en Santa Cruz de La Palma, entre ellos, la presentación del libro O'Daly, historia de un irlandés (Le Canarien Ediciones) escrito por el periodista palmero Eduardo Cabrera y la exposición fotográfica Cork, la ciudad donde nació Dionisio O'Daly.

Sam Bolan aprovechó su estancia para, acompañado por Eduardo Cabrera, conocer los rincones más emblemáticos de la Isla, su gastronomía, cultura y otros aspectos.