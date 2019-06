Lo mejor de los ocho ‘artistazos’ que actuarán en el macroconcierto del 20J ya está disponible en la playlist del Isla Bonita Love Festival 2019

Disfrutar de más de cien éxitos musicales en una sola noche es posible, y pasará este 20 de julio en el Puerto de Tazacorte, cuando un elenco de artistas de gran nivel como Prince Royce, Carlos Rivera, Mónica Naranjo, Pablo López, Fangoria, Agoney, LP y Brian Cross se suban al escenario del macroconcierto que cerrará el Isla Bonita Love Festival 2019, se informa en nota de prensa.

Una oportunidad para ‘ponerte al día’ con la música que tienes que conocer para disfrutar del mejor evento musical de Canarias, y de manera sencilla, ya que en una sola playlist que se puede escuchar en Spotify, están disponibles los mejores éxitos de cada uno de los artistas.

Darte un beso, Deja vu, La carretera, Adicto o Culpa al corazón son algunos de los temas de Prince Royce que podemos encontrar en esta recopilación. La joven superestrella del Bronx de New York ha elegido La Palma para llevar a cabo su único concierto en España, y lo hace en su mejor momento como artista, tras cosechar éxito tras éxito, premio tras premio, en escenarios de todo el mundo.

La norteamericana Laura Pergolizzi, más conocida en todo el mundo como LP ha logrado convertirse en la cantante y compositora LGTBI+ de moda en la actualidad y contribuirá a lanzar el mensaje de integración social que persigue el Isla Bonita Love Festival. Entre sus éxitos recopilados en esta playlist no podía faltar su tema estrella Lost on you, junto a canciones como Halo (Live), Pride– in the name of love, Too Much, Girls Go Wild o Shaken.

Tu enemigo, El Patio, El mundo, Hijos del verbo amar o El camino son algunos de los éxitos que hay que conocer del artista español del momento y uno de los compositores más relevantes del país, Pablo López, que ha logrado cautivar al público con enorme esfuerzo y gracias a un talento y una capacidad de emocionar al alcance de muy pocos.

La de Mónica Naranjo será una actuación especial en la Isla Bonita, un lugar con el que la artista siempre dice tener una conexión especial. Su presencia en el macroconcierto del Love Festival servirá como antesala o a su inminente regreso a los escenarios, con una gira titulada Rennaisance que, ya con nuevo disco, pasará por España, Estados Unidos y México a partir del próximo otoño. Solo se vive una vez, Óyeme, Sobreviviré, Desátame o Empiezo a recordarte son algunos de los ‘exitazos’ de Mónica que encontrarás en esta playlist.

Y junto a Mónica Naranjo, actuará por primera vez sobre el mismo escenario, Fangoria. Su personalidad "robótica" y el haber hecho lo que siempre han querido son las claves del éxito de este grupo inmortal del siglo XX que continúa llenando los escenarios actuales. La del Love Festival será la primera actuación de este grupo icónico en La Palma y resultará, según sus propios protagonistas, algo “inolvidable”. Inolvidables como sus éxitos A quién le importa, Ni tú ni nadie, Historias de amor, ¿De qué me culpas? o Fiesta en el infierno, incluidos en esta recopilación.

El artista mexicano Carlos Rivera es sin duda el nombre más destacado del año 2019 en lo que a éxito se refiere y no podía faltar en el mejor evento musical de Canarias, el Isla Bonita Love Festival. Su historia en España es la de una ascensión meteórica y sostenida, no exenta de gran trabajo y esfuerzo, hasta posicionarse a día de hoy en la cúspide del pop latino. En esta recopilación se encuentran temas como Me Muero, Regrésame mi corazón, Recuérdame Solo tú o Sería más fácil.

El cantante y compositor canario, Agoney, será uno de los más esperados de la noche. Su timbre peculiar, agudo y dulce, con el que es capaz de cantar temas de estilos muy variopintos, es uno de los aspectos que lo caracterizan. En esta playlist podemos encontrar algunas de sus canciones más conocidas como Quizás, Eloise, El mundo entero, Somebody to love o Without you.

El broche final a una noche mágica lo pondrá Brian Cross con algunos de sus éxitos como Vamos, Boom Boom, I Remenber, Disparo al corazón o La mordidita.

Para ver esta playlist al completo puedes hacerlo en el siguiente enlace: IBLF 2019

