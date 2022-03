Las Manchas demanda “con urgencia” una ambulancia al Servicio Canario de Salud

“La emergencia social a consecuencia del volcán de Cumbre Vieja continúa a fecha actual. La vida social y económica tímidamente se va recuperando mientras se hacen, por parte de las instituciones públicas, pomposos anuncios que no se llevan a cabo. Nos referimos al anuncio del ‘inminente apertura de un ambulatorio’ en San Nicolás, Las Manchas”, señalan en nota de prensa las asociaciones de Vecinos de Las Manchas, La Laguna, Todoque, El Remo y la Bombilla, que reivindican “al menos contar con una ambulancia, 24 horas, medicalizada, del Servicio Canario de la Salud en la zona de Las Manchas, lugar compartido entre los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane. Los vecinos exigen este servicio antes de que ocurra algo lamentable”, subrayan.

“Resulta incomprensible que se realojen barrios sin las condiciones adecuadas y mínimas para que las personas puedan estar con una mínima seguridad de regreso en sus casas y empresas. Son miles de vecinos y operarios que diariamente trabajan en la recuperación de vías e inmuebles afectados por el volcán que se encuentran totalmente desprotegidos en un servicio mínimo de primeros auxilios. Entendemos que se está incumpliendo la normativa obligatoria de la Seguridad en el Trabajo que emana de la Constitución de 1978. Nos preguntamos qué están haciendo los sindicatos de trabajadores en este caso”, subrayan.

“Las tomas de decisiones anunciadas, a bombo y platillo, en la prensa no llegan a culminar. Falta la consabida y reiterativa fotito de políticos”, añaden.

En opinión de las referidas asociaciones de vecinos “parece una locura que las personas están volviendo a sus viviendas sin que se tenga en cuenta muchos servicios, entre ellos la necesidad de tener a disposición de cualquiera que lo pueda necesitar un servicio médico urgente”.

“Por ahora no ha pasado nada grave, porque hemos tenido suerte. De pasar algo los responsables no serán las asociaciones de vecinos que ya lo hemos reivindicado ante los organismos competentes. Desconsoladamente recordamos el número considerable de ambulancias disponibles y aparcadas en los puntos de control de accesos a las zonas de exclusión cuando había que hacer largas colas para poder retirar ceniza de los tejados. Ahora desde que se activó el realojo de los barrios, del sur de la colada lávica, no han sido capaces de poner a disposición una sola ambulancia, perfectamente dotada, en esos barrios, destinada a cualquier urgencia o emergencia que pueda ocurrir y preparadas para cualquier accidente, no deseado”, resaltan.

“Los beneficiados de esta demanda social y vecinal son las personas. Son centenares los operarios que hay en la zona y miles los vecinos que están expuestos a cualquier emergencia médica. Esa ambulancia tenía que haber llegado desde el primer día que decidieron oficialmente que los vecinos podían regresar a sus domicilios habituales. Los vecinos que han podido regresar al barrio de Las Manchas, y otros lugares, a pesar de existir un consultorio en la zona no se ha activado, ni ha entrado a prestar servicio, aún con la emergencia del volcán y sus consecuencias. Aún con la emergencia social la burocracia es más poderosa que la seguridad y vidas de los vecinos”, aseguran.

“Es paradójico comprobar cómo en cualquier evento deportivo, lo que entendemos, no comienza sin las presencia de una ambulancia y en el caso que nos ocupa el Servicio Canario de la Salud está perdido en burocracias que esperamos y deseamos que no lleguen tarde”, concluye.