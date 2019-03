“La mujer tiene peores trabajos y pensiones y hay que ir a la huelga el 8M”

Lupe Parrilla, secretaria general de la Unión General de Trabajadores (UGT) en La Palma, no tiene ninguna duda de que el próximo viernes, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, hay que ir a la huelga general feminista. “Como reza nuestro lema de este año, No somos ni más ni menos, somos iguales, y la única forma de ser iguales es que todos vayamos a la huelga y reclamemos esa igualdad, si no la reclamamos no nos la van a dar”, ha asegurado a La Palma Ahora. “Desde hace tiempo venimos exigiendo que las mujeres tengan unas condiciones dignas de trabajo, una igualdad efectiva en empleo y salario, pero las cosas siguen igual”, subraya.

Asegura que “las mujeres no cobran igual, y no hablo de la administración pública; en España y en Canarias más del 60% de los contratos precarios están destinados a mujeres, y no porque ellas quieran sino porque son los únicos trabajos que les ofertan, y eso significa que tienen un contrato de dos o tres horas al día, temporal, que les renuevan constantemente y que implica un salario de miseria”.

“Me dicen que la huelga solo la van a hacer las feminazis, pero la realidad es que estamos hablando de mujeres que luchan para que nadie sea más que otro, porque en este país el sexo masculino es más que el femenino, por tanto, hay que educar a nuestros hijos e hijas en la idea de que los niños y las niñas son personas iguales”, recalca.

Y aporta datos. “En Canarias más del 80% de los permisos para cuidar a un familiar lo solicitan las mujeres, y ese permiso significa que perdemos tiempo en nuestra carrera profesional, y no estoy hablando de altas directivas, sino de una mujer que limpia y que tiene que dejar de cotizar, y a la hora de la jubilación su cotización es una miseria porque ha parado durante años para cuidar a su madre, a su padre, a sus hijos o a sus suegros”. “Tenemos los trabajos peor valorados y las peores pensiones y estas son razones para ir a una huelga y protestar”, dice. “Una mujer con una familia monoparental, que sea ella la que la sustenta, no puede sostenerla con menos de 1.000 euros, y los que dicen que sí puede ganan más de 5.000 euros”, afirma.

Recuerda que “de las 8.437 personas en paro que tiene La Palma, el 55% son mujeres, y eso es muy triste, pero de ese 55%, un 54% son mayores de 45 años, lo que quiere decir que hay una población femenina madura en edad de trabajar a la que no se contrata”. Agrega que “el 25,25% son mayores de 55 años y un 54% mayores de 55”.

La secretaria general de UGT detalla que “de los 1.916 contratos que se hicieron en 2018 en La Palma, un 51% correspondió a mujeres, pero de ese 51% solo un 12% fue para las mayores de 55 años, y son contratos precarios, temporales, concatenados y de menos de 40 horas por semana”. “La mujer de más de 45 años en la Isla tiene una situación laboral precaria”, resume.

Parrilla reconoce que “la población de La Palma ha subido con respecto al año anterior y ha descendido el paro en relación a 2018, pero aún así mantenemos un número muy elevado de parados, con un altísimo porcentaje de mujeres”.

“Estamos estrenando el Estatuto de Autonomía de Canarias, y exigimos al Gobierno que todas las medidas de igualdad que están en ese estatuto comience a aplicarlas, que las empresas desarrollen planes de igualdad, aunque cuenten menos de 250 trabajadores, que es lo que dice el Estatuto”, remarca.

UGT ha convocado una huelga general para el próximo 8 de marzo bajo el lema Igualdad. Más hechos, menos palabras. “Las trabajadoras y los trabajadores que quieran hacer la huelga podrán llevarla a cabo durante toda la jornada laboral o en paros parciales de dos horas”, explica Parrilla. “Nos sumamos a las manifestaciones de las plataformas feministas y convocamos a la población a la manifestación que se celebrará a las 18.00 horas con salida desde el edificio de Correos hasta la Plaza de España de Santa Cruz de La Palma”, concluye.