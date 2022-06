El Nordic Optical Telescope dona seis ordenadores a la Biblioteca Municipal de Los Llanos

El Nordic Optical Telescope (Telescopio Óptico Nórdico, en adelante NOT) ha donado seis ordenadores nuevos a la Biblioteca Pública Municipal Nieves Pérez Acosta de Los Llanos de Aridane, como gesto de apoyo a este municipio perjudicado por la erupción del nuevo volcán surgido en la dorsal de Cumbre Vieja.

El director del telescopio, Thomas Augusteijn, acudió a la biblioteca acompañado por el concejal de Urbanismo de este municipio, José Manuel Perera, para hacer entrega oficial de estos ordenadores que el NOT ha adquirido en un comercio local directamente afectado por la erupción, en apoyo a la economía del lugar.

Los ordenadores, comprados con las aportaciones de los propios trabajadores del NOT, facilitarán considerablemente el acceso de los usuarios a la información, ya que hasta el momento la biblioteca solo contaba con dos ordenadores, por lo que debía limitar su uso a una hora por dispositivo y usuario. El propio personal del NOT, con la ayuda de dos estudiantes en prácticas, ha sido el encargado de instalar los seis ordenadores.

Ubicado en la parte más elevada del Observatorio del Roque de Los Muchachos, que gestiona el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el NOT se inauguró en 1989. Este año, el telescopio cumple 33 años y en dicho contexto celebrará el seminario 'NOT - a telescope for the future', en el que científicos internacionales debatirán sobre su presente y su futuro.

Este encuentro, que se celebrará del 7 al 10 de junio en La Palma, supone un hito importante, ya que abordará temas tan trascendentes como la modernización de su equipamiento o el futuro instrumento NTE (NOT Transient Explorer). Cabe recordar que los proyectos científicos que utilizan el NOT para su investigación son muy diversos dentro del campo de la astrofísica, desde las galaxias más lejanas hasta los objetos más cercanos de nuestro sistema solar.

Por otro lado, el NOT siempre ha desempeñado un papel importante en el ámbito educativo, que tendrá especial relevancia en este seminario que se celebrará de manera presencial con la participación de investigadores de diferentes campos científicos que trabajan habitualmente con este telescopio.