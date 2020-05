La pandemia se contiene en La Palma: seis días sin positivos por COVID-19

La gerente de Hospital General de La Palma, Mercedes Coello, informa este domingo que de las 163 pruebas PCR realizadas este sábado (20 en consulta y 143 al personal sanitario) ninguna ha dado positivo por COVID-19. Es el sexto día consecutivo que no se detecta ningún contagio (en concreto, desde el pasado 27 de abril). En la actualidad, la Isla contabiliza 29 casos activos de coronavirus, de los que 29 se encuentran en aislamiento domiciliario controlados por el equipo médico. Las altas suman 51. El número de fallecidos se mantiene en seis.

“Seis días de ceros reconfortantes, seis días de esperanzas puestas en estar haciendo las cosas bien; bien por ustedes, pero no lo estropeen, no bajen la guardia”, advierte Mercedes Coello. “Esto se endereza y se puede torcer en un segundo si no hacemos las cosas bien. Ánimo y a pelear por un presente más saludable”, concluye.