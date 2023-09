El Partido Animalista crea en La Palma un grupo de coordinación

El Partido Animalista con el Medio Ambiente (PACMA) ha creado recientemente un grupo de coordinación en La Palma “ante el apoyo recibido por la población palmera”, informa en nota de prensa.

“Esto ha sido posible gracias al empuje demostrado por los simpatizantes, los cuales en pocos días, prácticamente sin recursos materiales y con una mínima presencia en los medios, lograron aupar a PACMA a la cabeza de esas fuerzas políticas que se disputaban el respaldo de un sector concreto de los electores. El resultado fue 277 votos que nos hace sentir orgullo por el resultado de este trabajo en un tiempo récord”, destaca.

“Desde la Coordinación de PACMA en la isla de La Palma, queremos presentarnos a la ciudadanía. Nuestro coordinado será Fernando Martín Acosta, que defendió la candidatura de PACMA en julio de este año. Queremos aprovechar la ocasión para expresar nuestra gratitud por la confianza depositada en nuestra formación a la hora de votar la candidatura al Senado en las últimas elecciones generales. Eso nos obliga a devolver esa confianza con un compromiso de trabajo donde se inste a las instituciones palmeras para que implementen todas las políticas animalistas y medioambientales que la sociedad actual demanda. Vivimos en una isla con unas características singulares que la hacen sin duda ser una de las más bellas de planeta; debemos proteger tanto el ecosistema que sustenta su peculiaridad, como a todos los seres vivos que en ella habitan.

No es descabellado decir que estamos ante el cambio más importante que ha experimentado esta sociedad en cuanto a nuestra relación con los seres vivos que conviven con nosotros. Nuestra sociedad cambia, nuestra manera de ver a los animales cambia y nuestra conciencia cambia. El 7 de julio de 2012 se firmó un manifiesto que cambiará definitivamente nuestra forma de relacionarnos con los animales. Firmado en Cambridge por un grupo de los más prominentes científicos del mundo y en el marco de una conferencia sobre la consciencia de los animales, concluye que los animales no humanos tienen consciencia, sienten cualquier emoción que pueda sentir un humano; como estrés, pánico, miedo, afecto, etc. Esta investigación marca un antes y un después en la visión de cómo tendría que ser la forma de tratar a los otros seres vivos con los que compartimos este planeta; ya nadie pone en duda que la ética y la moral deben presidir cualquier política animalista que podamos desarrollar“, explica.

“Desde la Coordinación de PACMA en La Palma nos ponemos a disposición de las distintas instituciones palmeras para colaborar en cualquier política animalista que se pudiera implementar, y solicitamos que se nos tenga en cuenta a la hora de elaborar los diversos programas que por ley les corresponde”, dice.

“Trabajaremos desde nuestra posición como formación política a nivel nacional y utilizaremos cualquier medio para caminar en pro de ese respeto con el que cualquier sociedad civilizada trata a los animales”, subraya.

“Actualmente el panorama general de las políticas animalistas en la isla es desfavorable, aunque es cierto que ha mejorado ostensiblemente. Hay algunos puntos que para PACMA figuran dentro de la agenda de tareas pendientes como prioritarios”, apunta.

Cita “el tan esperado alberge insular, que tanto se postergó y que tan necesario hubiera sido en la erupción volcánica reciente; se encuentra en la actualidad en un impase en cuanto su construcción. Desde PACMA instamos al Cabildo que es propietario de los terrenos donde se pretenden construir el albergue, para que dé celeridad al proceso de construcción, ya que las necesidades para albergar animales abandonados en la isla es grande y las protectoras están prácticamente al límite de sus posibilidades”.

“Durante el volcán fue patente la necesidad de coordinar la actividad de rescate y salvamento de los animales entre la administración y las diversas entidades que colaboraron en el rescate y alojamiento temporal. Desde PACMA proponemos tanto a las distintas instituciones de la isla, como al Gobierno de Canarias, que durante una emergencia como ha sucedido en las últimas de Canarias y de La Palma, se integre en los gabinetes de crisis a un miembro designado por las distintas protectoras de la isla, ya que siendo conocedores de la realidad insular en cuanto al rescate y alojamiento de los animales, pueden ofrecer de primera mano una información muy valiosa que facilitara el desalojo de los lugares afectados. El Decreto 195/2022 de 6 de octubre, modifica el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de La Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA). Dentro del Protocolo de actuación se pretende unificar criterios de actuación ante una emergencia. Entre las medidas prioritarias que se implementan están las siguientes: posibilitar la evacuación de las personas con sus animales de compañía; elaborar un catálogo de centros de protección animal o zonas habilitadas para el alojamiento temporal de los animales; fomentar la elaboración de planes de evacuación de explotaciones ganaderas, cinegéticas y núcleos zoológicos; censo actualizado de animales de compañía; medios disponibles para el traslado. Evidentemente nadie conoce mejor las distintas posibilidades que se puede implementar en una situación de emergencia con respecto a los animales, que el personal que trabaja diariamente en los albergues, tanto en su capacidad alojativa como su operatividad en cuanto a transporte de los animales”.

“En muchos municipios no se cuenta con lugares adecuados donde los perros puedan pasear o alternar con otros de su misma especie. Los parques de perros cumplen una función social, siendo cada vez más una necesidad donde se beneficia la comunidad en su conjunto. Instamos a las corporaciones municipales para que arbitren una solución a esta demanda, en la cual los ciudadanos de una manera espontánea han llevado a cabo una campaña de recogida de firmas con propuestas de distintas zonas públicas donde se podría ubicar este espacio. La nueva Ley 7/2023 de 28 de Marzo de Protección de los derechos y del bienestar animal ha puesto sobre el tapete toda una batería de medidas que las instituciones deben poner en marcha para cumplir este mandato legal. Es necesario que la convivencia entre personas y animales este regulada desde unas garantías legales y éticas”, afirma.

“Uno de los aspectos más importantes que contempla esta Ley dedicándole el Capítulo VI del Título II en toda su integridad y que es necesario articular, es la puesta en funcionamiento de las colonias felinas. No es un difícil entender que el problema de los gatos asilvestrados esta patente en cualquier localidad. La Ley nos ofrece la posibilidad de intentar solucionar este problema con una regulación científica, ética y contrastada. Debemos dotar de los medios necesarios a las distintas protectoras que se encargan del control de las colonias que ya funcionan y las que se deberán poner en funcionamiento”, apunta.

“Hemos expuesto de manera somera las líneas básicas del trabajo que pretende desarrollar PACMA en nuestra isla. No nos olvidamos de infinidad de temas muy importantes que iremos abordando sin ninguna duda, como nuestros maltratados perros de caza, la matanza de arruís en nuestros montes, las peleas de gallos, etc. Todos estos temas serán estudiados en profundidad por nuestros servicios jurídicos y daremos cumplida respuesta dentro de la legalidad estatal y autonómica. No debemos olvidar que ya en Canarias teníamos una ley muy avanzada para la época, Ley 8/1991 de 30 de abril de protección de los Animales. Esta Ley de la cual nos debemos de sentir orgullosos prohibía en su art. 5 las corridas de toros, todo un avance que la legislación nacional 22 años después no se ha atrevido a refrendar”, concluye.