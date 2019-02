“Algunos pensamos que La Palma es un exilio para los jóvenes”

Con 21 años, vive al margen de las redes sociales y considera que con las nuevas tecnologías “hemos avanzado muchísimo pero como seres humanos se ha evolucionado poco”. José Santana está al frente de la Asociación Karmala Joven y pretende movilizar a la juventud de La Palma para que “las instituciones empiecen a hacernos caso y poder lograr una mayor oferta formativa para la Isla y nuestra integración en el mundo de la cultura”, ha explicado a La Palma Ahora. “Si todos colaboran podemos alcanzar nuestros objetivos”, asegura.

Karmala Joven es un colectivo que nació en el seno de la Asociación Karmala Cultura y que ya “se ha independizado, camina solo, aunque nosotros seguimos tutelándolo”, señala Keba Danso, coordinador de este proyecto. “Nuestra meta es fomentar la cultura en valores y ofrecer actividades a los jóvenes de forma continua”, dice, y afirma que “me siento muy orgulloso de los integrantes de este proyecto y de José Santana porque tiene un perfil superinteresante para liderar una organización, le gusta trabajar con la juventud, movilizar a sus compañeros y desarrollar ideas”. “Karmala al principio era como nuestros padres, nos dieron cobijo, nos iniciaron en este mundillo y después nació Karmala Joven, que ha ido creciendo y ahora es ya independiente”, añade José Santana.

Las reflexiones de Santana, que se considera escritor, no son propias de su edad. “Los jóvenes se han olvidado de leer, de expresarse, están casi siempre pendiente del móvil; yo, con 21 años, siento que estoy hablando como una persona mayor, y ahora me veo yo como mi abuelo que decía que las nuevas generaciones están echadas a perder, y es que creo que tiene razón”, indica. “Las nuevas generaciones están cada vez más insensibilizadas, parecen marionetas, solo están pendientes de las redes sociales, no pueden vivir sin el móvil; tenemos mucha dependencia de la tecnología, y hay que vivir, pero lo que es vivir”, precisa.

El germen de Karmala Joven está en “la desmotivación de muchos jóvenes de La Palma, porque algunos pensamos que la Isla para nosotros es un exilio; estudias pero no tienes trabajo, no hay oportunidades”. “Esta iniciativa surgió de un pequeño grupo de artistas, en el que me incluyo, que reclama una mayor oferta formativa para no tener que salir fuera de la Isla a estudiar, y también, que podamos formar parte del mundo de la cultura porque nos molesta tener que trabajar por amor al arte, los que somos artistas queremos que se valore nuestro tiempo y nos gustaría que se viera recompensado”, resalta. “Yo estaba estudiando en Valencia y tuve un accidente del que casi no salgo, me vi obligado a volver a La Palma para recuperarme, y aquí no hay oportunidades para motivar a los jóvenes, no hay trabajo y las opciones formativas son escasas”, insiste.

Desde el punto de vista artístico, José Santana se considera “versátil” pero afirma que “con lo más que me identifico es con la escritura, escribo poemas desde pequeño y ahora quiero escribir una novela”.

Keba Danso, al frente de Karmala Cultura, agradece la implicación de numerosos jóvenes de la Isla, especialmente de Santa Cruz de La Palma, en este proyecto. “Muchos se han ido a estudiar fuera pero siguen vinculados a la asociación”, comenta, y expresa también su agradecimiento a instituciones como el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma y el Cabildo por el apoyo que le han prestado en la organización de distintas actividades.