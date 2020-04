La propuesta de Canarias para la desescalada: tiendas ya, restaurantes después y el ocio al final

El Gobierno de Canarias pedirá al Ministerio de Sanidad que le autorice a iniciar el desconfinamiento conforme a un plan diseñado por su comité científico que se organiza en cuatro fases de vuelta progresiva a la normalidad, sin duración preestablecida para cada una de ellas. El comité científico de Canarias cree que en las islas, por la baja incidencia que tiene ahora en ellas la pandemia de coronavirus y por su propia realidad geográfica, este plan se puede poner en marcha "este mismo lunes", 27 de abril; eso sí, manteniendo aún los aeropuertos y los puertos casi cerrados en la práctica. Si se aprueba, en la primera fase, los comercios abrirán y niños y mayores podrán a salir a la calle; en la segunda, se reactivarán los restaurantes, iglesias, tanatorios, piscinas y clubes de golf; en la tercera, abrirán los cines, museos, playas y hoteles recuperarán su actividad (si no lo han hecho ya) y también levantarán la persiana los bares; en la cuarta todo seguirá sujeto limitaciones y abren los gimnasios. Y todo ello, con restricciones añadidas: los ciudadanos podrán disfrutar de esas actividades autorizadas en días alternos, pares o impares, en función del número del portal de su vivienda (límite que no regirá para El Hierro, La Gomera y La Graciosa) y se recomendará, cuando no exigirá, el uso de mascarilla en espacios cerrados.

FASE A

-Los niños de hasta 14 años pueden salir con un adulto de 15.00 a 19.00 horas, sin utilizar los parques de juegos

- Los adultos pueden salir de 11.00 a 13.00 horas

- Se puede visitar la segunda residencia o cuidar de un huerto, siempre en desplazamientos individuales y sin salir de la isla.

- Se permite caminar al aire libre de 5.00 a 9.00 y de 20.00 a 23.00, a un máximo de distancia de 2 kilómetros del domicilio. También correr o andar en bicicleta (4 kilómetros).

- Abren los comercios y las peluquerías, con control de DNI a la entrada y uso obligatorio de mascarilla.

- Abren las consultas médicas y veterinarias. Cada colegio profesional fijará las medidas de protección exigidas.

- Abren los edificios administrativos, con uso de mascarilla, control de aforo y dispensación de desinfectante de manos.

FASE B, Todo lo anterior, más:

-Abren las piscinas, pistas de patinaje, clubes de golf, equitación o submarinismo y otras actividades similares al aire libre, para grupos de un máximo de 3 personas (o personas de un núcleo familiar que vivan juntas) y con estancias máximas de 3 horas.

- Abren las iglesias y centros de culto, manteniendo una fila vacía entre bancos y un asiento libre entre personas. - Abren los tanatorios, solo para familiares directos del difunto y con un límite de 10 personas.

- Abren los centros comerciales, para grupos máximos de 3 personas (o núcleo familiar de personas que convivan) y bajo control de DNI, aforo limitado y vigilancia de que se respeten las distancias físicas.

- Se valorará si los niños pueden usar los parques infantiles.

- Se valorará si abren los restaurantes, al 50 % de su aforo, solo bajo reserva previa y para grupos máximos de 4 personas o núcleo familiar.

- Se valorará si abren las terrazas, con los mismos límites que los restaurantes, salvo la reserva previa.

-Se valorará si se abren las playas de 10.00 a 19.00 horas para grupos máximos de 3 personas (o núcleo familiar) y guardando distancias de separación.

- Se valorará si se autoriza el senderismo en la naturaleza, para grupos de 3 personas (o núcleo familiar) y a un máximo de una hora de distancia de su domicilio.

- Se valorará si abren los cines, teatros, museos y exposiciones, con mascarilla obligatoria y para 50 personas como máximo. Si se permite, en cines y teatros se mantendrá una de cada dos filas vacías y habrá un espacio libre entre asientos.

- Se valorará si abren los hoteles y apartamentos, solo para residentes de esa isla y al 50 % de su capacidad.

FASE C, todo lo anterior, más:

-Abren los parques infantiles, si no lo han hecho ya.

-Abren los restaurantes, si no lo han hecho ya, bajo las mismas condiciones que en la fase B.

- Abren los bares, al 50 % de su aforo y para grupos de un máximo de cuatro personas (o núcleo familiar).

-Abren los cines, teatros, museos y exposiciones, si no lo han hecho ya, bajo las mismas condiciones.

- Abren los hoteles y apartamentos, si no lo han hecho ya, bajo las mismas condiciones y solo para clientes de la misma isla.

-Se autoriza el senderismo y se abren las playas, si no se ha hecho ya, bajo las mismas condiciones. FASE D:

-Abren los gimnasios y centros yoga para grupos de hasta diez personas.

- Se mantienen todas las autorizaciones anteriores, pero sigue prohibido el ocio nocturno: las discotecas seguirán cerradas y no se permitirán "reuniones juveniles en la calle".

- Siguen prohibidas las congregaciones de más de 50 personas en espectáculos públicos, fiestas, romerías o actos similares.