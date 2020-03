La prueba de acceso a la Universidad se celebrará este curso entre el 22 de junio y el 10 de julio

La prueba de acceso a la Universidad (EBAU, Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad) se celebrará este curso entre el 22 de junio y el 10 de julio en su convocatoria ordinaria y antes del 10 de septiembre en la extraordinaria y, además, se cancelan las pruebas de diagnóstico en Primaria y Secundaria.

Lo ha aprobado este miércoles la ministra de Educación, Isabel Celaá, junto a los consejeros autonómicos del ramo en Conferencia Sectorial telemática, donde se ha acordado que "el modelo de examen se ajustará a la excepcionalidad" que supone el actual estado de alarma para no perjudicar al alumnado.



Así lo explica Educación en una nota, donde también se ha informado de que se suspenden las pruebas de evaluación diagnóstica, que actualmente la Lomce fija para tercero y sexto de Primaria y cuarto de la ESO.



Antes de que surgiera la crisis del coronavirus estaba previsto que este curso la EBAU (en algunas comunidades se denomina EVAU) se tenía que celebrar antes del 18 de junio y las pruebas extraordinarias, es decir la segunda oportunidad para aprobar, antes del 10 de julio o del 16 de septiembre, dependiendo si se celebra en un mes u en otro en las distintas autonomías.



Tanto el ministerio como las universidades y las comunidades son "conscientes de la dificultad" que está suponiendo para el profesorado de segundo de Bachillerato y, "en especial", para los alumnos de este curso la suspensión de las clases presenciales, ha destacado la nota del departamento que dirige Celaá.



Por ello, para que la prueba de acceso a la Universidad se produzca en términos "de equidad y justicia", se ha acordado modificar el modelo y el contenido para que los estudiantes no se vean perjudicados por no haber trabajado en clase algún bloque o contenido de alguna materia.



Las clasificaciones de la EBAU se deberán publicar antes del 17 de julio para la convocatoria ordinaria y antes del 18 de septiembre en el caso de la extraordinaria.



La asignación definitiva de plazas no se podrá realizar antes del 25 de septiembre.



En la reunión también se han aprobado las medidas acordadas ayer martes en la Comisión de Formación Profesional, como es flexibilizar las prácticas en el centro de trabajo para superar el curso, ampliando el periodo establecido en el calendario escolar.



Esa medida deberá coordinarse con las fechas de la EBAU para permitir que todos los estudiantes que así lo deseen puedan presentarse a dicha prueba para acceder a la Universidad.