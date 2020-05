Ocho días sin positivos por COVID-19 en La Palma: “Parece que vamos ganando esta primera ola”

La gerente de Hospital General de La Palma, Mercedes Coello, informa este martes que de las 21 pruebas PCR realizadas este lunes ninguna ha dado positivo por COVID-19. Es el octavo día consecutivo que no se detecta ningún contagio (en concreto, desde el pasado 27 de abril). En la actualidad, la Isla contabiliza 27 casos activos por coronavirus, de los que 2 se encuentran en la planta de Medicina Interna y 25 en aislamiento domiciliario con seguimiento médico. Las altas han subido a 55 y el número de fallecidos se mantiene en seis.

“Los ceros se suceden y las altas duplican a los positivos. ¿Hay que bajar la guardia? La respuesta es: no”, advierte Coello. “Esta primera ola parece que la vamos ganando, estamos ganando esta batalla, pero la guerra es mucho más larga, mientras no haya vacuna, mientras no exista una cura al cien por cien efectiva, seguimos expuestos”, subraya. “Dependerá de la movilidad de las personas, de la distancia entre nosotros, de la higiene, de los métodos de barrera”, explica. “Depende en mucha medida de nosotros mismos. Por lo tanto, no bajemos la guardia”.