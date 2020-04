Los representantes de UGT en Ambulancias Tacoronte dedicarán el salario de las horas sindicales a pequeñas empresas y voluntarios de La Palma que “están haciendo un esfuerzo enorme” en la pandemia

“Los delegados de FeSP UGT, en el subsector de Transporte Sanitario en Canarias, hemos visto cómo pequeñas empresas y voluntarios de las islas están haciendo un gran esfuerzo y demostrando una solidaridad enorme, se han puesto a fabricar distintos dispositivos para la protección de los profesionales que día a día estamos trabajando”, informa Domingo Rodríguez Concepción, representante en La Palma del subsector Transporte Sanitario Fesp-UGT. “Por ello, desde cada una de las empresas de transporte sanitario donde UGT está representada, hemos tomado la iniciativa de negociar con ellas para tener un reconocimiento con esas pequeñas empresas y voluntarios. Los representantes de los trabajadores por UGT, en el subsector de Transporte Sanitario en La Palma, queremos ser partícipes de ese reconocimiento a las mismas, que con su gesto nos ayudan a desarrollar nuestra labor diaria con una mayor protección”, añade.

“Ante tanta solidaridad, los miembros del Comité de Empresa por UGT, hemos alcanzado un acuerdo con nuestra empresa Ambulancias García Tacoronte, por la que, y durante este periodo tan delicado, marcado por la pandemia mundial y las medidas decretadas por el Gobierno, no disfrutarán de las horas sindicales que les pertenecen y crearán un fondo que la propia empresa gestionará a instancias del Comité, para transformar esas horas, en el equivalente en coste salarial para dedicarlo a esas empresas y voluntarios, para que de alguna manera, puedan sufragar algo de los costes de material y así su generosidad se pueda extender un poco más y llegar a más personal que lo está necesitando”, explica.

“Queremos reconocer a la Empresa Servicios de Ambulancias García Tacoronte, el facilitar en todo momento este acuerdo y ser inmensamente sensibles con la situación ya que legalmente no estaban obligados. Desde la Sección Sindical de UGT en el subsector de Transporte Sanitario en La Palma, queremos felicitar a todos los compañeros del sector por la gran profesionalidad que están demostrando en estos momentos tan difíciles. Estamos arrimando el hombro, sin mirar nada, sin protestar, realizando funciones que no nos competen y en unas condiciones no siempre favorables, aun siendo los primeros intervinientes en cualquier situación de urgencia extra hospitalaria”, subraya. “Y de igual modo, los compañeros del transporte no urgente que estamos trasladando a pacientes a los servicios esenciales como hemodiálisis, quimioterapia, etc, con una profesionalidad espectacular e invisible. Somos un sector muy visible para la sociedad, pero del cual las instituciones de la Isla y de Canarias nos tienen del todo invisible, no se han preocupado lo más mínimo por nuestro sector. Todos los sectores han sido formados y dotados de herramientas y medios para luchar contra la pandemia del COVID-19, menos uno, a nosotros nos han enviado a la guerra sin armadura”, asegura. “Tenemos unos anagramas impresos en nuestros uniformes, y en realidad, en estos momentos bien podrían ser nuestras propias fotos, ya que somos nosotros y nadie más que nosotros, los que estamos librando esta batalla solos y ante el peligro, buscando información y medios con los que salir todos los días a la calle, porque cuando se les ha pedido algo a la Gerencia del Hospital, al Servicio de Urgencias Canario (SUC) o a Gestión Sanitaria de Canarias (GSC),o bien hacen oídos sordos o apuntan con su dedo a las empresas concertadas, la cual ha cumplido dentro de su poca capacidad de gestión y dificultad de adquisición de material, cosa que no pasa en todo el sector regional, donde podemos constatar situaciones mucho peores. Lo cual nos lleva a la reivindicación que este sindicato lleva ya tiempo haciendo y que en otras comunidades ha demostrado ser la mejor opción, la internalización del servicio en la empresa creada para ese fin, Gestión Sanitaria de Canarias”, concluye.