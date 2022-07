Los representantes sindicales en el Cabildo insisten en “las carencias” del operativo de incendios

Los representantes sindicales en el Cabildo de La Palma (UGT, IC y CCOO), en otra nota de prensa, vuelven a denunciar “las carencias de la Unidad de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma, y del operativo de incendios para el presente año”.

Puntualizan que “la gran merma de personal que se sufre en esta Unidad atiende a la falta de incorporación de efectivos para suplir jubilaciones recientes, o por plazas no dotadas de presupuesto, y también por la falta de cobertura de bajas laborales de diferente duración, y que en algunos casos se acercan al año. Todo esto ha supuesto una merma (actualmente hay un retén trabajando con 3 operarios) que resta efectividad a un servicio que resulta esencial. Además, esto no sólo repercute en la campaña de incendios sino también en el periodo invernal donde se pone de manifiesto la falta de mantenimiento de senderos, y en servicios preventivos en puntos estratégicos de la isla, etc…”.

Señalan que “llevamos varios años reclamando la cobertura de 23 plazas vacantes de operario de Medio Ambiente; 4 de capataz; y otras 4 plazas de conductor de vehículos especiales. Sobre todo este asunto no hemos recibido respuesta, ni solución alguna”.

Aclaran que “desde el 1º de Mayo los retenes de Medio Ambiente ya se encontraban operativos, realizando el trabajo por turnos, pero quedando dos turnos diarios sin cobertura, hasta el momento en que se incorporan los trabajadores de la empresa contratada para cubrirlos hasta el 6 de julio”.

Desde la representación sindical de UGT, IC, y CCOO en la Institución Insular, se apunta en la nota, “queremos trasladar a la opinión pública que la incorporación de empresas externas no nos lleva a ninguna parte, y no es la solución, siendo más caras y menos efectivas, por lo que consideramos que primero hay que dotar al propio Servicio de todas las plazas vacantes”.

Por otro lado, apuntan que “el Gobierno de Canarias en la presentación del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Incendios Forestales (Infoca), que dirige el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y estando presentes todos los cabildos insulares para analizar la campaña 2022, se excluyen de dicho Plan a los efectivos humanos con los que se cuenta para la campaña, al contrario de años anteriores, donde ¿se descartan? todos aquellos operativos que no son específicos de incendios forestales, como son los bomberos urbanos, el Cecoes, agentes de policía, sanitarios y personal de logística. Desde nuestro punto de vista esto es gran un error”.

Por último, las centrales sindicales UGT, IC y CCOO, señalan en la nota, “queremos informar que nos preocupa también la manera de proceder del grupo de Gobierno del Cabildo de La Palma, pues no tiene ni rumbo, ni criterio definido en otros muchos servicios de la institución. Día a día comprobamos estos hechos y observamos esta tendencia como es el caso del Hospital de Dolores, y aquellos centros de atención a discapacidad o el Centro de Mayores de La Dehesa, para los que no se contratan las bajas con la rapidez y diligencia necesaria para el mantenimiento de la actividad, o no se cubren las vacantes habidas, obligando a doblar turnos, con lo que el problema queda sin solución, y por lo que de esta forma se llega hasta el presente. En los casos del Hospital de Dolores y en el Centro de Mayores de la Dehesa y con el aumento habido de la incidencia de casos de COVID, ha supuesto una importante sobrecarga de las trabajadoras y trabajadores, que en algunos casos ya se plantean no seguir asumiendo este exceso de turnos por abusivo, y por ir contra la normal organización del trabajo. Un dato revelador de esta situación, es que el pasado año se realizaron más de 2.000 turnos extraordinarios por estos motivos”.

“Toda esta casuística”, concluyen, “es conocida a nivel de la institución, y no se pone coto y solución, por lo cual se repite y se repetirá en el tiempo, hecho que los trabajadores no queremos que ocurra”.