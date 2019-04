“Si no se pagan salarios dignos en La Palma el trabajador seguirá siendo pobre”

La secretaria general insular de UGT, Lupe Parrilla, asegura que “si las empresas no pagan salarios dignos en La Palma el trabajador seguirá siendo pobre”. No obstante, reconoce que la situación laboral en la Isla “ha mejorado levemente con respecto a los últimos datos, aunque el número de parados que tenemos sigue siendo bastante alto, más de 8.000”. “Es cierto que la población activa también ha aumentado con trabajadores que ahora residen aquí, pero el número de desempleados continúa siendo alto, si bien los datos son algo más positivos”, indica.

La mujer se mantiene en una “situación complicada” y supone más del 50% de la cifra de desempleados, resalta Parrilla, quien también hace hincapié en que “con la juventud tenemos otro problema porque los jóvenes se van fuera a estudiar carreras universitarias o ciclos de grado superior y no regresan, lo que produce un envejecimiento de la población palmera”.

“Nos estamos quedando con una población activa en La Palma que sigue manteniendo la economía sumergida, como la hemos tenido todos estos años pasados, y yo entiendo esta situación porque el trabajador tiene que llevar comida a casa, pero el empleo no florece, si las empresas no crean empleo, el trabajador sigue siendo pobre aunque trabaje, porque el salario es bajo”, subraya la responsable insular de UGT, e insiste: “Si no suben los salarios el trabajador continúa en la pobreza sin poder hacer gastos, y el consumo es el que permite a las empresas crecer y crear empleo”. “Con un trabajo de calidad, bien pagado, aumentaremos la productividad, y eso beneficia al trabajador y también a la empresa, por eso es tan importante que el trabajo sea digno”, explica.

Recuerda que “cuando el Gobierno socialista aprobó a principios de año la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), algunos decían que el país se iba a ir a la ruina y los datos han demostrado que no ha sido así, al subirlo a 900 euros hemos aumentado un poco la calidad de vida”. “Esperamos que el nuevo Gobierno que se constituya próximamente aumente el salario base porque la gente tiene derecho a que cuando trabaja pueda llegar a fin de mes, y también deseamos que incremente el control a través de la Inspección de Trabajo en la economía sumergida y, sobre todo, los contratos en precario donde al trabajador se le contrata por un tiempo y trabaja el doble de la jornada”, dice.

Lupe Parrilla también espera que el Gobierno de Pedro Sánchez “sea capaz de derogar las reformas laborales que se han producido y que volvamos a tener en este país un estatuto de los trabajadores referente y fuerte para que ninguna empresa pueda saltarse la ley como se la están saltando ahora muchas”.