¿Cómo terminará el curso escolar del coronavirus?

El final de este curso escolar, en el que las aulas cerraron de forma abrupta en marzo por la crisis del coronavirus, está marcado por la "incertidumbre" que profesores, padres, alumnos y centros sienten ante una posible vuelta que necesitaría de máximas medidas de higiene y prevención.



La ministra de Educación, Isabel Celaá, preside este jueves telemáticamente una reunión de la Conferencia Sectorial con las comunidades autónomas en la que se tratará cómo terminar este curso 2019-20.



Todo en un momento en que otros países como Francia han comenzado a abrir sus coles entre medidas contra la COVID-19, pero cuando también la OMS ha aconsejado que las autoridades tengan en cuenta antes el nivel de transmisión del virus en cada zona y se imponga un distanciamiento físico entre los alumnos, incluidos los periodos dedicados a la comida y al recreo.



Pero, ¿cuándo se puede volver a clase en España?, ¿cómo se contempla este tema en el estado de alarma? ¿qué opina la comunidad educativa?



A continuación se responde a estas y otras preguntas:



- REGRESO GENERALIZADO A CLASE: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que los alumnos, con carácter general, no volverán a los centros educativos hasta septiembre.



- VUELTA DE ALUMNOS EN LAS FASES DE DESESCALADA: de forma excepcional y voluntaria se permitirá en la Fase 2 (desde el 25 de mayo) la vuelta a clase de los alumnos que terminan ciclo educativo.



Se trata de los de cuarto de la ESO, segundo de Bachillerato para preparar la EBAU, segundo de Formación Profesional y alumnos de Educación Especial.



Centros de Infantil hasta 6 años para familias que acrediten que los progenitores tienen que realizar un trabajo presencial sin posibilidad de flexibilización.



- LIMPIEZA DE CENTROS: en la Fase 1, en la que se encuentran ya desde el 11 de mayo once comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, los centros educativos pueden abrir, y así lo están haciendo muchos, para su desinfección y acondicionamiento, al igual que las universidades.



- PROFESIONALES DE LA ENSEÑANZA: en la Fase 1 se han abierto los centros para el trabajo administrativo y preparatorio de los docentes y personal auxiliar.



- PROGRAMAS DE REFUERZO: en la Fase 2 los centros educativos pueden preparar programas de refuerzo educativo.



- MEDIDAS DE PREVENCIÓN EN CLASE: grupos de menos de 15 estudiantes o clases al 50%, asistencia alterna, lavado de manos, distancia de 2 metros. Y las que fije cada centro educativo. Los sindicatos de docentes exigen test generalizados para quienes tengan que acudir presencialmente, mascarillas, geles desinfectantes, guantes.



- FAMILIAS: "El riesgo de contagio es lo que más preocupa", destaca a Efe el vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), Miguel Dueñas.



Aunque se siga lo que establecen las autoridades sanitarias, Dueñas recalca que ninguna decisión "puede ser la ideal", al mismo tiempo que afirma que "no podemos estar confinados hasta que haya una vacuna".



Para la Ceapa, la decisión de la vuelta al cole este curso debe ser "voluntaria", siempre beneficiando "a los alumnos más desfavorecidos o a aquellas familias con problemas para conciliar".



- DOCENTES: la mayoría de los sindicatos del profesorado son partidarios de acabar el curso "online" como se están esforzando en hacer desde hace dos meses.



Para volver ahora "no hay garantías sanitarias plenas y es un esfuerzo innecesario para veinte días que restan de curso", argumenta el sindicato CSIF.



"La actividad en un aula no es equiparable a la que se puede desarrollar en un supermercado, un banco, una peluquería, un bar, pues la actividad en los centros educativos la protagonizan niñas, niños y adolescentes", recalca STES. Recuerda que una parte del profesorado se encuentra en situación de riesgo, bien por edad, bien debido a diversas patologías previas o porque conviven o tienen a su cargo a personas de riesgo.



- CENTROS: rechazan la reapertura de los colegios. En el País Vasco, de las primeras comunidades en anunciar esta medida, aunque voluntaria para los centros, la Federación de Ikastolas cuestionó la vuelta y Kristau Eskola, la principal asociación de colegios concertados, pide que no se reabran las aulas.



Por su lado, la Asociación de Colegios Privados e Independientes Cicae se muestra preocupada por la vuelta de los alumnos de edades más tempranas, pues "será muy complicado, por no decir imposible, que los más pequeños cumplan las medidas de distanciamiento social".



En cuanto a los centros de Educación Especial, la mayoría respaldan el argumento que concreta la Fundación Garrigou, no abrir este curso, ya que las medidas de seguridad "resultan imposibles" de ajustar a la realidad de los profesionales que trabajan debido a las características del alumnado, con problemas de salud, conducta, bajo nivel de comunicación y cognitivo, crisis epilépticas y otras.



-COMUNIDADES AUTÓNOMAS: la vuelta a las clases está pendiente de concretarse en las comunidades que vayan entrado en la Fase 2 pero hay disparidad de opiniones sobre abrir o no las aulas. En la Sectorial de mañana jueves con Celaá cada una definirá sus posturas.



- ALUMNOS: el Sindicato de Estudiantes llama a no volver a las clases y, por ejemplo, mantener una huelga indefinida ante el retorno a las aulas decidido por el Gobierno Vasco.