“Hay que seguir trabajando para que las personas que llevan mascarillas en la barbilla o colgadas de una oreja no sean portadoras”

La gerente del Hospital General de La Palma, Mercedes Coello, ha explicado este sábado, con absoluta claridad, al filo de la nueva normalidad, cuál es la situación real de la pandemia de la COVID-19. “Lo cierto es que el virus aún está ahí y los riesgos de una segunda oleada, son reales”. “No quisiera ser agorera, pero está claro que el ser humano es el único que cae dos veces en la misma piedra: unos piensan que ‘a mí no me va a pasar’ y otros que ‘esto ya se acabó’, y así las cosas, solo queda seguir trabajando para que los miles de individuos que inundan las calles con las mascarillas en las barbillas, o colgando de una oreja, no sean portadores. Cuídense, porque las cosas están comenzando a ponerse complicadas”, advierte.