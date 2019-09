“El vino de tea de La Palma es único en el mundo y requiere más promoción”

“Requiere más promoción y conocimiento. Es único en el mundo, pero existen pocos estudios sobre su importancia enológica y su singularidad”. La bodeguera garafiana Patricia Perdomo, técnico en Viticultura y Premio Enogastroturismo de la Universidad de La Laguna, tiene claro que “si apostamos realmente por el vino de tea, dará muchas alegrías en el futuro”. Está al frente de la marca Piedra Jurada y de la añada de 2018 tiene previsto comercializar 750 litros de vino de tea. “Es la capacidad total de nuestra barrica de tea”, ha asegurado en una entrevista con La Palma Ahora.

-¿En qué zonas de La Palma se produce el vino de tea?

-En nuestra isla se produce en la Comarca Norte, dentro de las tres zonas que diferencia el Consejo Regulador de Vinos La Palma. Esto significa que el vino de tea puede ser elaborado en Puntallana, San Andrés y Sauces, Barlovento, Garafía, Puntagorda y Tijarafe.

-¿Se conoce su antigüedad?

-No tenemos datos de cuándo se empezó a elaborar el vino de tea, pero la gente de la zona lo conoce como el vino de siempre, de toda la vida. No era un tipo de vino, sino el que se podía elaborar en el lugar ya que no existía prácticamente otro envase.

-¿Cuál es su proceso elaboración?

-Podemos diferenciar actualmente dos formas. Una, por fermentación en barrica de tea, y en este caso, el mosto termina la fermentación en la barrica de tea y luego puede permanecer, o no, un periodo más largo en la misma barrica. El otro método es la crianza en barrica de tea, es decir, el mosto fermenta en envases de acero inoxidable y luego permanece entre 10 y 45 días en la barrica de tea, dependiendo de la edad de la barrica, su uso, tipo de tea que tenga y cantidad de tea que queramos que se perciba, principalmente.

Botellas de vino de tea de la marca 'Piedra Jurada' de la añada 2018.

-¿Qué singularidades tiene?

-El vino de tea es único en el mundo. En primer lugar, su elaboración está unida a una zona geográfica determinada. En segundo, se utilizan variedades de uva prefiloxéricas (anteriores a la llegada de la plaga filoxera), además de ser locales y/o autóctonas. Y en tercero, las barricas utilizadas son hechas con pinus canariensis, una conífera endémica de las Islas Canarias y símbolo natural de La Palma, junto con la graja. Hay que destacar que la cantidad de barricas existentes actualmente son las únicas que podemos utilizar ya que se ha reducido la tala de pino y casi no hay toneleros que se dediquen a la creación o restauración de barricas de tea. Utilizamos barricas con una media de 70 años, pero pueden llegar a tener 100 años o más y seguir produciendo buen vino de tea. Por último, cabe reseñar la importancia que en años pasados tenía ser tonelero de barricas de tea, pues quien era capaz de realizar esta labor con más eficacia y calidad obtenía rápidamente el respeto y la alabanza de la gente del pueblo.

-¿Cuáles son sus propiedades organolépticas?

-El vino de tea se caracteriza por tener muchas gamas de color, predominando los claretes. Un cuerpo medio y un aroma a tea limpia, recordando también los aromas mentolados y de eucalipto. En boca tiende a ser largo y fresco, con el retrogusto mezclado entre los recuerdos del propio vino y de la tea.

-¿Se puede comparar con los retsinas griegos?

-Sí, pero para nada son iguales. Hemos comentado anteriormente los procesos y singularidades del vino de tea, y los retsinas griegos se elaboran incorporando directamente la resina al vino, no utilizan barricas.

-¿Es conocido o requiere más promoción?

-Requiere más promoción y conocimiento. Es único en el mundo, pero existen pocos estudios sobre su importancia enológica y su singularidad. No obstante, el vino de tea dará muchas alegrías en el futuro si apostamos realmente por él.

-¿Qué producción de vino de tea esperas alcanzar este año con la marca Piedra jurada?

-La intención es elaborar 750 litros (capacidad total de nuestra barrica de tea) con la añada 2018.

-¿Cuándo saldrá al mercado?

-Después del envejecimiento en tea y una estancia en botella, planeamos sacar nuestro vino al mercado a comienzos de octubre de 2019, coincidiendo además con el inicio de esta nueva vendimia.