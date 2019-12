ENTREVISTA CON LA FUNDADORA DE EL CALDERO DE SABRINA

Sin más dilación, ¿cómo se llega desde Hogwarts School of Witchcraft and Wizardry hasta L'Hospitalet de Llobregat? ¿En escoba?

Pues se llega con mucha ilusión, trabajo y esfuerzo.

Con la ambición y astucia de un Slytherin,

Con la inteligencia y ganas de aprender de un Ravenclaw,

Con el duro trabajo y la buena disposición de un Hufflepuff y

Con la valentía y la picardía de un Gryffindor

Y con las ganas de cumplir el sueño de una niña que, desde pequeña, jugaba a que tenía una tienda. Y después de años, y años de esfuerzo y horas sin dormir, soñando con la tienda perfecta.

¿Qué película prefieres NBX, Scream o Harry Potter and the Order of the Phoenix?

Scream está claro que no. En mi lista de prioridades a la hora de escoger películas (o libros), la fantasía es la primera opción, cosa que cumplen tanto NBX como HP. En segundo lugar, las de risa, luego las de misterio o de miedo y en último lugar los dramas, porque opino que bastantes tenemos en la vida real.

Hay una lista de prioridades “paralelas” en las que incluyo cualquier película de ciertos directores y actores. Y uno de ellos es Tim Burton, que unido a Johnny Depp es “el combo” perfecto.

Si me dieses a escoger entre NBX y “HP y El prisionero de Azkaban” te diría HP, pero, sinceramente, “La orden del fénix” fue el libro más tedioso y la película más decepcionante. Así que mis queridos Tim Burton y Jack ganan de calle.

De hecho, no tengo demasiadas cosas de Tim Burton, porque las de HP cubren casi la totalidad de mi presupuesto y espacio en casa.

Si te dieran a elegir, ¿serías compañera de brujería de Sabrina Spellman; saldrías de cacería con Buffy Summers; o irías a clase con Hermione Granger?

Es curioso que me hagas esta pregunta, porque son tres de los personajes que más me han marcado. De hecho, mi apodo (Sabrina) viene de “Una bruja adolescente” y tengo un gato negro llamado Salem. Así que mi respuesta sería que con las tres formaría un grupo de amigas para hacer fiestas de pijamas, pociones, cacerías y muchas cosas más. Siempre me gustó que Sabrina, con un dedo, hiciese de todo, pero vivía la magia con su familia.

De Harry Potter me llamó la atención el hecho de ir a una escuela con un montón de gente de tu edad con la que compartir y aprender, que es lo que más me hubiese gustado de pequeña, cuando sufría bullying. De hecho, creé unas colonias pottéricas en una casa rural…

La fundadora y responsable del mágico lugar, María Dolores González Espejo.

Ahora, para los que se han perdido con estas preguntas de cultura popular, ¿cómo y por qué te decidiste a montar El caldero de Sabrina?

Versión corta: no tenía amigos potterheads, creé un grupo en Facebook para quedadas, lo dejé en “público” y empezó a entrar gente… 500, 1000… ¡Y hacía “quedadas” cada vez más grandes! Un día me contactaron de un salón para que pusiese un stand con actividades y en ese stand conocí gente que organizaba otros eventos. Y sin darme cuenta estaba metida de lleno, pidiendo días de vacaciones en el trabajo para irme a trabajar 14h diarias a un evento sin saber si ganaría algo.

Fue en el “Salón del cine y las series” que se organizaba en la Farga de Hospitalet de Llobregat en febrero de 2017 que puse mi mayor inversión -de tiempo, esfuerzo, dinero y mucho más- y me preguntaron tantas veces “¿dónde tienes la tienda física?”

Vi tantas caras de pena cuando contestaba “es que entre semana yo soy panadera o cajera, esto lo hago puntualmente” que al final mis amigos me dijeron “pues tendrás que montar una tienda” riéndose y yo, seria, les contesté “pues la montaré”.Realmente el proyecto era para el 2021, pero las cosas pasan cuando tienen que pasar y la magia existe.

Para la versión larga podéis pasaros por “El caldero de Sabrina” a tomaros un refresco y os la cuento.

¿Cuál era tu experiencia previa en este mágico mundo?

Empecé leyendo los libros de Harry Potter a los 13 años. Una amiga me dejó los 3 primeros y los devoré en una semana, creo. Y cuando fui a pedirle el 4º y me dijo que salía en 2 meses, juro que fueron los dos meses más largos de mi vida.

Me enamoré de la historia y cada vez era más fan. Iba a los salones disfrazada -mi primer cosplay fue Bellatrix Lestrange-, a comprar los libros o ver las películas con mi túnica, que en aquel entonces no las vendían, así que me la hice yo. En conclusión, conozco este mundo desde dentro. Sé cómo piensan los frikis, porque yo soy friki y eso vale mucho más que ningún estudio de mercado.

He ido a muchos eventos, he conocido a muchas personas, he organizado muchas quedadas/talleres/eventos. He aprendido muchas cosas, pero lo que más me ha ayudado ha sido mi propia experiencia.

¿Cuál es el público objetivo de la tienda?

Quería crear una tienda friki para todos los públicos, ya que todas o casi todas están dedicadas a un público más adulto. Desde niños que vienen a por chuches que les pintan la lengua, hasta adultos que vienen buscando algo de colección de Harry Potter. Y sobre todo que los niños aprendan que ser friki no es motivo de insulto o mofa, sino de orgullo.

¿Cómo es una tarde de fin de semana en El caldero de Sabrina?

Pues teniendo en cuenta que éste es nuestro cuarto fin de semana, no tengo muchas estadísticas, pero sí te puedo decir que son más tranquilas que entre semana. Esto es paso de colegios y las tardes son ajetreadas de niños (y adultos) que vienen por chuches.

Los fines de semana suele venir la gente que nos sigue por redes sociales y nos ha hecho algún encargo, porque viene de lejos.

Y a partir de este fin de semana, los domingos serán las tardes de talleres y juegos. Esperamos que tenga una gran acogida.

Me gusta la idea de enseñar a los niños a usar su imaginación, jugando y creando manualidades, sin necesidad de esperar a que haya un evento.

El hechizado escaparate en cuestión.

¿Qué ofrece tu tienda que sea único o difícil de encontrar en L'Hospitalet de Llobregat-Barcelona?

¡¡¡MAGIA!!! No es una tienda cualquiera, la he creado con mucha ilusión y la gente lo nota. Me encanta cómo se quedan hechizados viendo el escaparate. Tengo una Hermione de tamaño real que parece que te mira… Se acercan y se sorprenden cuando ven los Twinkies de “Zombieland”, las cervezas de mantequilla, o las ranas de chocolate de Harry Potter, y las cosas de importación japonesa y americana. Los talleres están llamando la atención, sobre todo cuando piden información de cumpleaños y les ofrezco un taller friki. Están acostumbrados a los típicos chiqui-park, a que los niños corran y jueguen, que les sorprende una oferta lúdica que les despierte la mente.

¿Cómo le venderías a alguien el que se pasara un rato en El caldero de Sabrina?

Creo que esto lo podrías hacer tú mejor, ya que cuando entraste te quedaste más de dos horas… (risas) Dime tú ¿qué te atrajo?

Bueno, va, que la entrevistada soy yo… Pues les diría que van a ver algo que nunca han visto, porque puede haber muchas tiendas frikis, pero sólo en “El caldero de Sabrina” estoy yo, y todo lo que ello implica -servicio personalizado, familiaridad, implicación- y, por supuesto, por los productos exclusivos importados y escogidos minuciosamente que aquí, en España, son difíciles de encontrar.

¿Es El caldero de Sabrina apto para todos los públicos? Si es así, ¿cómo y con qué estrategias se acoge a los más pequeños de la casa?

Los más pequeños han sido mis primeros clientes y son los más fieles. Cada tarde, cuando salen del colegio, muchos de ellos me hacen su visita habitual, aunque sea para un chicle. Ellos llegan y cogen su caldero.

Luego traen a sus padres y les dicen las cosas que les han gustado de precios más elevados y ahí me toca explicarles de qué va la tienda. Además, se crean situaciones “cómicas” cuando me empiezan a preguntar si soy bruja de verdad, si tengo escoba o si me como a los niños… La verdad es que me hacen reír mucho y eso ayuda cuando estás empezando un negocio. Los niños son el futuro del frikismo y hay que cuidarlos y guiarlos.

Si quieres añadir algo más, no dudes en hacerlo

Acabaré con dos frases de grandes magos:

Del gran profesor Remus J. Lupin:

“Es la calidad de las convicciones y no el número de seguidores lo que determina el éxito.”

De Albus Dumbledore:

“Son nuestras elecciones las que muestran lo que somos, mucho más que nuestras habilidades.”

Podéis encontrarnos en Instagram y Facebook como “El caldero de

Sabrina” y físicamente en C/ Cervantes, 17, Hospitalet de Llobregat de Barcelona

© Elena Santana Guevara y Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2019

© María Dolores González Espejo, Barcelona, 2019