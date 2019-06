Es más, muchos padres, sobre todo en los Estados Unidos de América -aunque esa "moda" ya ha llegado, también a Europa- apuntan a sus hijos a infinidad de clases extraescolares, para no solo mejorar sus habilidades académicas, sino, y es bien preocupante, para asegurarse de que sus hijos estén controlados y en un ambiente cerrado, con cuatro paredes, lo máximo posible. El mensaje está claro: el mundo exterior es peligroso.

Otra tendencia a considerar son los bien llamados "padres helicópteros", que sobrevuelan por encima de los niños monitorizando segundo a segundo, cual helicópteros de la policía, qué hace o deja de hacer una criatura. Por supuesto, la toma de decisiones, por nimias que sean, queda en mano de los progenitores, los gurús...

Dicho esto, seamos serios. ¿Dónde y cómo se pueden desarrollar los niños, aprendiendo acerca de los riesgos del mundo, si nunca tienen oportunidad de practicar en el mundo real? ¿Y cómo se pretende que los niños lleguen a tener juicio crítico, a sacar sus propias conclusiones y a tener iniciativa, si se los considera unos pobrecitos infelices a los que hay que dirigir, cual marionetas, en todo momento?

Free-Range Kids nos plantea éstas y otras cuestiones con mucho sentido del humor y hasta incluye "deberes" para que los padres dejen de acogotar tanto a su descendencia para ayudarla a desarrollarse en este planeta en el que vivimos, donde hay que saber llegar de forma autónoma de un punto A a un punto B; saber elegir qué asignaturas se quiere cursar y por qué; saber cómo hacerse de comer y poner una lavadora; o decidir qué película se quiere ver...

A la que llamaron "la peor madre de Norteamérica" por permitir que su hijo de nueve años volviera solo a casa, en tren, y causó un revuelo social en los Estados Unidos de América, Lenore Skenazy, ha recopilado sus aventuras y desventuras en el libro Free-Range Kids, un ejercicio mental y lleno de anécdotas pensado para todos aquellos que interactúan con niños de forma regular.

Si quieren que sus niños sepan cómo desarrollarse en el mundo y sean capaces de desenvolverse de forma independiente llegado el momento, éste tratado que aboga por más libertad y exploración por parte de los pequeños es una pieza indiscutible en esa colección de libros de crianza.

