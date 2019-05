Una de esas personas es José Gracia Pont, quien no solo no ha parado de mantener vivas las bases sobre las que sustenta el universo galáctico, sino que, además, ha ejercido la ingrata labor de ejercer de archivista de todo lo que generó la creación de George Lucas, desde que ésta llegó a nuestro país.

Y digo ingrata, porque en España se valora más a quien presume de una colección, pagada a golpe de talonario, que a quien se preocupa de guardar y de conservar todos aquellos elementos que han terminado formando parte del imaginario de La Guerra de las Galaxias.

Puede que, a estas alturas de la historia, muchos hayan olvidado que las figuras de Star Wars no fueron lo primero que se comercializó, sino que ese honor queda reservado a la literatura y al material promocional que Twentieth Century Fox preparó para el estreno cinematográfico de 1977.

Tampoco hay que olvidar que, pasado el estreno de El Retorno del Jedi, nadie tenía muy claro qué iba a ocurrir en la vida de los personajes que habían protagonizado las tres primeras películas. Y son, precisamente, esos años -1987 a 1996-, época de transición y renacimiento tal y como aparece en la portada del libro escrito por José Gracia Pont, donde se sustenta el discurso de las doscientas setenta y nueve páginas que componen dicho libro.

La Guerra de las Galaxias Made in Spain: La historia de Star Wars en España volumen II es una completa y detallada guía visual de todo lo que se podía encontrar en nuestro país en esos años, recopilando, además, las páginas de los catálogos originales, los anuncios en prensa, modelos a escala, las primeras ediciones en vídeo con sus respectivos anuncios, Star Wars XXX, los juegos de mesa, videojuegos, revistas y todo aquello que los aficionados podían tener a su alcance.

Dicho esto, este libro sirve también para ponernos a todos los que hemos tenido que ver con el universo de George Lucas en el lugar que nos corresponde y en el momento histórico en el que empezó nuestra relación no solo de fan, sino de profesional con La Guerra de las Galaxias.

Siempre habrá quien diga que no están todos los que son, pero la historia se escribe con los hechos. No, llenando estanterías de un sinfín de artículos, muchos de los cuales de no llevar aparejados la etiqueta de Star Wars ni merecerían un puesto en la colección.

No quiero pasar por alto la calidad de este segundo tomo, publicado por Diábolo Ediciones, el cual ayuda a que el trabajo de diseño de José Gracia Pont luzca como debería, algo que, desgraciadamente, no suele ocurrir con este tipo de propuestas.

En la última página, el autor anuncia un tercer tomo, dedicado a la Edición Especial 1997-1998 que marcó un antes y un después en la percepción de la trilogía original clásica. Si han disfrutado con los dos primeros volúmenes, les recomiendo que estén atentos a la salida de este tercer tomo. A buen seguro no les defraudará.

Para más información sobre el libro La Guerra de las Galaxias Made in Spain: La historia de Star Wars en España volumen II, por favor consulte el siguiente enlace: www.leprechaun.es/

© Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2019

© Diábolo ediciones, 2019