PREGUNTAS PARA NÚRIA APARICIO, AUTORA DEL ALBUM CLOE Y LA NUBE.

Cómics para adultos (CPA) Vivimos en un mundo lleno de mensajes mal escritos y peor redactados, pero en el que parece que las palabras le quieren ganar la partida a las imágenes. Con este escenario, ¿qué te llevo a plantear Cloe y la Nube, sustentada, ésta, solamente en imágenes, sin ningún texto que las acompañen?

Núria Aparicio (NA) Pues, en realidad, el que Cloe y la Nube no tenga palabras es el resultado de su adaptación para un público más joven del que en un primer momento se había planteado. Cuando surgió la idea de este cómic, iba destinado a niños de 6 años y contaba con texto. Después, desde SallyBooks, plantearon la idea de hacerlo para +3, así que el texto debía desaparecer. Revisé la historia y decidí incluir algún pictograma para reforzar alguna idea que, sin texto, podía acabar por no entenderse. En realidad, me alegro de que las cosas fueran así y de este cambio. Creo que el que no tenga texto es lo que hace que Cloe funcione tan bien, ya que cada niño lo cuenta a su manera y se convierte en narrador y protagonista a la vez.

CPA: ¿Todavía eres de las personas que piensan que una imagen vale más que mil mensajes en Twitter?

NA: Por supuesto, las imágenes siempre tendrán más fuerza y más verdad que las palabras.

CPA: Cloe, la protagonista, es una NIÑA con mayúsculas, en un mundo donde los niños cada vez tienen menos espacio para ser eso, niños. ¿Tu obra reivindica una infancia llena de aventuras, retos y momentos al aire libre, frente al desasosiego contemporáneo?

NA: Soy muy consciente de que, en los tiempos que corren, un niño no se puede descontextualizar y vivir ajeno a las nuevas tecnologías, pero sí me gustaría reivindicar desde este cómic una infancia al aire libre, como la nuestra, una infancia de parques y rodillas peladas.

Cloe y la nube © Núria Aparicio, 2019

CPA: ¿Te ves representada en el personaje principal?

NA: Igual soy más Nube que Cloe (risas)

CPA: ¿Eres de las personas que salen a la calle cuando está lloviendo?

NA: Soy de las personas que intentan disfrutar de las pequeñas cosas. Disfruto de un buen chaparrón veraniego, pero también de oír la lluvia desde la cama, calentita, en invierno.

CPA: ¿Cuáles son tus mayores influencias, a nivel artístico?

NA: Tengo muchas y las suelo variar dependiendo del proyecto en el que esté. En Cloe y la Nube hay mucha influencia de series japonesas, tales como Dr. Slump o Dragon Ball y también de videojuegos clásicos como Kirby o Super Mario.

CPA: ¿Cómo te planteaste Cloe y la nube?

NA: Cloe fue como un semi encargo. Desde la editorial me escribieron diciendo que les gustaba mi trabajo y me preguntaban si tenía algún proyecto que pudieran ver. En aquel momento no tenía nada preparado, pero me pareció una oportunidad muy buena de poder iniciarme en el mundo de las viñetas y, además, poder publicar con Sallybooks, que era una editorial a la que le tenía el ojo echado.

Así que revisé viejas libretas con mil bocetos y, entre ellos, allí estaban. Era Cloe y estaba enfadada, porque una nube le llovía encima. De ahí podía sacar algo chulo para una historia. Así que me puse con el story-board y en una tarde tenía el esqueleto de lo que acabaría siendo mi primer cómic infantil.

Cloe y la nube © Núria Aparicio, 2019

CPA: ¿Cuál fue la parte más difícil de todo el proyecto?

NA: Pues como ilustradora lo que más me cuesta y de lo que siempre estoy menos segura es de la parte de guion… ¿Se entenderá la historia? ¿El desenlace es bueno? ¿Los personajes llegarán al corazón?

CPA: ¿Cómo se logra hacer tan expresiva a una nube cuando toda ella es tan gaseosa?

NA: Aplicando lo de “menos es más”. Cuanto más simple es el personaje más puras son sus reacciones y más comprensible es para los “peques” que, al fin y al cabo, es el público de este libro.

CPA: ¿Consideras tu obra como un cuento infantil o como una obra para toda la familia, de cuya lectura también los padres pueden aprender alguna que otra cosa?

NA: Por supuesto que Cloe es para niños, pero invito a los papás a sentarse con ellos y ser partícipes de la historia, a poner las voces de los diferentes personajes y a formar parte de la “performance” que debe ser leer un cuento como dios manda.

CPA: Una y otra vez, las estadísticas indican que en nuestro país no se lee lo que se debería. ¿Piensas que Cloe y la Nube es una puerta de entrada para que los más pequeños se empiecen a familiarizar con el mundo de la lectura?

NA: Yo considero que la lectura es una semillita que los padres deben de plantar en sus “peques” y, como toda semilla, se ha de cuidar y regar todos los días. Creo que los primeros años de nuestros hijos deberíamos estar ahí con ellos y acompañarlos en su primer contacto con los libros. Hacer del tiempo de lectura algo divertido y positivo, observar sus preferencias y explicar las historias de manera vehemente hace que los “peques” se impliquen y disfruten con la experiencia.

Por suerte hoy en día se le está dando mucho valor a los libros infantiles y hay una gran calidad en los libros que se publican. Espero que Cloe y la Nube sea una oportunidad para que los “peques” se inicien y sientan pasión por la lectura.

Cloe y la nube © Núria Aparicio, 2019

CPA: ¿Qué crees que se debería cambiar en los planes de estudio y en la misma sociedad española para que la lectura pasara a ser un tema fundamental en la educación de las personas y no un elemento residual en nuestra sociedad actual?

NA: Creo que deberían cambiar muchas cosas en el sistema educativo de nuestro país que, a mi modo de ver, es antiguo y obsoleto.

Creo que hay cosas a las que apenas se les da valor y que son importantísimas para que los niños desarrollen la autoestima y la construcción de una identidad propia que, a mi modo de ver, son las claves para hacer adultos seguros, creativos y felices.

Si hablo del tema de la lectura en concreto, y que conste que lo hago desde mi experiencia, creo que se podría ser más flexible con las lecturas obligatorias en el colegio, personalizarlas un poco según los intereses del alumno. Leer no debe ser una obligación, sino un placer.

CPA: ¿Todavía estamos a tiempo de conocer a una nube como la de tu cuento y disfrutar de una y mil aventuras con ella?

NA: ¡Claro! ¡Hay infinitas nubecitas con las que disfrutar en la vida!

© Elena Santana Guevara y Eduardo Serradilla Sanchis, Helsinki, 2019

© Núria Aparicio, 2019