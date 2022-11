Lopesan Hotel Management y Hotel Investment Partners celebran un encuentro estratégico en Gran Canaria

Lopesan Hotel Management (LHM) y Hotel Investment Partners (HIP) han protagonizado un encuentro profesional en Gran Canaria, con el objetivo de analizar los proyectos estratégicos diseñados por la gestora y comercializadora hotelera para optimizar al máximo el valor de sus activos y establecer los nuevos elementos que darán forma al futuro plan de negocios conjunto.

Este Summit 2022, celebrado en el Corallium Dunamar by Lopesan Hotels, sirvió para confirmar el compromiso de ambas compañías por continuar incrementando la calidad de la propuesta alojativa del destino, a través de la puesta en marcha de un ambicioso programa de proyectos asociados al desarrollo sostenible. Actualmente, LHM gestiona 5 hoteles que son propiedad de HIP y se encuentran ubicados en las zonas turísticas de Playa del Inglés y San Agustín, en el sur de Gran Canaria. Las 1.692 habitaciones, que forman parte del acuerdo, pertenecen a los hoteles Corallium Dunamar y el Corallium Beach by Lopesan Hotels; Abora Catarina, Abora Continental y Abora Interclub Atlantic by Lopesan Hotels.

La presentación realizada por el equipo de Lopesan Hotel Management se centró en desgranar las líneas básicas de un plan de acción estratégico trazado para seguir aumentando el volumen de negocio, en el que destaca la internalización como eje de crecimiento y su consolidación como referente en el segmento de la gestión. La piedra angular sobre la que gira este proyecto está cincelada a partir de la apuesta por el refuerzo de las áreas de ecommerce, el desarrollo constante de la parcela de revenue management, con la relevante alianza puesta en marcha con un socio que cuenta con presencia en 9 países, así como la concreción de un programa de acciones de marketing orientadas a generar atracción en los nuevos segmentos turísticos.

Uno de los puntos más significativos de la estrategia planteada por Lopesan Hotel Management se centra en la creación de un nuevo ecosistema tecnológico que pueda desgranar todos los datos generados por la venta de los canales directos y aprovechar este flujo de información para establecer nuevas metodologías de Big Data Management. Además, durante el encuentro, se presentó el vanguardista programa de fidelización que se lanzará en 2023 y supondrá una auténtica revolución en la forma de relacionarse de la compañía, tanto con agentes profesionales del sector, como con clientes finales.