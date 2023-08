442 personas sobreviven a la ruta migratoria canaria tras el rescate de nueve pateras cerca de Lanzarote en las últimas 24 horas

Un total de 442 personas han llegado en las últimas 24 horas a Lanzarote tras el rescate de nueve pateras por embarcaciones de Salvamento Marítimo que fueron localizadas en la cercanía de la isla.

Dos de esas pateras fueron localizadas durante la mañana de este pasado martes y el resto durante la tarde noche y la madrugada de este miércoles, según han informado fuentes de Salvamento Marítimo y del servicio de urgencias 1-1-2.

Entre los ocupantes de los pateras, hay casi medio centenar de menores, entre ellos un bebé. La mayoría de los migrantes llegados en las últimas horas a las costas canarias son varones de origen subsahariano y se ha precisado el traslado de tres de las personas llegadas a un centro hospitalario por diferentes lesiones.

Las tres últimas pateras, que llegaron de madrugada a la isla, fueron rescatadas a las vez por Salvamento Marítimo que trasladó al puerto de Arrecife a 135 hombres y 27 posibles menores.

La prensa libre, más necesaria que nunca en Canarias

Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas y por eso Canarias Ahora se ha convertido en un medio muy incómodo que algunos querrían acallar. Somos uno de los pocos periódicos de referencia que sigue siendo libre en las Islas y no se vende a los caciques ni participa de las redes clientelares. Tú, que nos lees habitualmente, lo sabes bien. ¿Te imaginas cómo sería el periodismo en Canarias si Canarias Ahora no existiera? ¿Cómo sería el debate público sin nuestra voz? ¿Te imaginas qué Archipiélago nos quedaría?

Si te preocupa lo que pueda pasar en estas Islas, apóyanos. Hoy te necesitamos más que nunca. Hazte socio, hazte socia, de Canarias Ahora.