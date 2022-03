CCOO pide al Gobierno canario medidas “urgentes” para revertir la “insostenible” situación de los centros de menores extranjeros

El sindicato Comisiones Obreras (CCOO) ha calificado este viernes de “insostenible” la situación del servicio de programas de prevención de menores del Gobierno de Canarias, donde ha asegurado que existe “caos” y para el que ha pedido “medidas urgentes”, como más personal, para garantizar la protección de los menores tutelados.

En un comunicado, CCOO ha demandado a la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia del Ejecutivo autonómico garantizar “la adecuada atención y protección” de los niños tutelados.

A juicio del sindicato, esa situación de caos se debe a la “inadecuada gestión, la falta de medios materiales y humanos, y la precariedad laboral de los escasos empleados públicos que prestan servicio en esta Dirección General”.

Según CCOO, resulta “urgente” la contratación de más técnicos para redimensionar una plantilla “que no se ha ampliado en la última década a pesar del incremento del volumen de trabajo”.

La representación sindical también ha criticado la “inexistencia” de valoración del personal por parte del servicio de prevención de riesgos laborales, “máxime teniendo en cuenta los niveles de estrés y exceso de carga laboral”.

“Las ratios por profesional de atención a usuarios y familias son desorbitadas, lo que deriva en un perjuicio para los y las menores, imposibilitando realizar un adecuado seguimiento, como entidad tutelar, de la cobertura de las necesidades de los niños y niñas”, agrega la nota, que acusa al Gobierno de Canarias de “no cesar en su empeño” de querer externalizar el servicio de atención a niños tutelados.

CCOO también apunta a la existencia de espacios “inadecuados” para la atención a menores que no cumplen con los requisitos mínimos de confidencialidad, sin zonas habilitadas para que las familias esperen a ser atendidas, pudiendo escuchar información sensible sobre otros menores o familias y, en muchas ocasiones, “en salas que no permiten ofrecer una atención de calidad”.

“Es habitual que los trabajadores reciban instrucciones que los ponen en situaciones de riesgo para su seguridad, teniendo que ser los propios técnicos del servicio los que busquen alternativas”, concluye el sindicato.