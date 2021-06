Derechos Sociales responde a la Fiscalía: un mail anónimo no era ''suficiente'' para denunciar los supuestos abusos a menores migrantes

La fiscal jefa de Las Palmas, Beatriz Sánchez, ha criticado que la Consejería de Derechos Sociales no pusiera en conocimiento de la Fiscalía los supuestos abusos sexuales que presuntamente están produciéndose en un centro de acogida de menores migrantes del sur de Gran Canaria. Sánchez ha lamentado en una entrevista radiofónica ''haberse enterado por los medios de comunicación'' y no por el Gobierno de Canarias. La directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano, ha defendido este miércoles en la Cadena SER que no había ''base para denunciar'', ya que su área tuvo conocimiento de los supuestos hechos a través de una denuncia anónima recibida por correo electrónico en la noche del 31 de mayo. ''Saltaron las alarmas, pero este correo lo pusimos en cuarentena porque nadie se identificaba", apuntó Serrano.

La Fiscalía de Las Palmas afirma que no recibió la denuncia anónima que alertaba de presuntos delitos sexuales en un centro de menores migrantes

Al día siguiente, el Gobierno de Canarias abrió una investigación y comenzó una inspección. Así, el 10 de junio dos técnicos de la Dirección General se personaron en este centro, pero no pudieron comprobar la veracidad de los hechos denunciados. A pesar de ello, sí identificaron importantes carencias en el recurso por los altercados que se han producido y que han provocado daños materiales. ''La instalación no es nada amable y tiene una ocupación importante'', reconoció la directora general.

El documento enviado por los trabajadores tanto a Derechos Sociales como al Ayuntamiento de Mogán alertaba de que se habían producido supuestos abusos sexuales a un menor del centro por parte de otros usuarios mayores de edad que estaban pendientes de ser trasladados a un recurso para adultos. El texto afirmaba que otros tres usuarios habían ejercido la prostitución ''dentro y fuera'' del establecimiento.

En esta línea, y ante la desmotivación presente entre los trabajadores del recurso, la Consejería de Noemí Santana ha decidido adelantar el cierre de este centro de emergencia gestionado por Fundación Respuesta Social Siglo XXI e instalado en un complejo de apartamentos del sur de Gran Canaria cerrado a los turistas por la pandemia.

El cese de la actividad "no puede ser inmediato" porque no hay un recurso a donde derivar a todos los usuarios. Sin embargo, se prevé que deje de funcionar en julio. Serrano ha asegurado que este 15 de junio han salido 43 menores que pasarán a vivir en otros recursos. "Se hará lo que se pueda en la mayor brevedad posible. El cierre estaba previsto para el 31 de agosto y se ha podido adelantar al 15 de julio''.