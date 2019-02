El 'zasca' de Ana Oramas a Pedro García Aguado por la manifestación contra Sánchez: "No mienta"

Pedro García Aguado, conocido exdeportista y presentador de televisión de programas como Hermano Mayor o Cazadores de trolls, ha felicitado este domingo a través de su cuenta de Twitter a los organizadores de la protesta celebrada en Madrid contra el Gobierno de Pedro Sánchez.

"Varios líderes políticos juntos por un objetivo común aunque con ideas deferentes", escribía Aguado en un tuit antes de dar su enhorabuena a Albert Ribera, Begoña Villacís, Pablo Casado y Santiago Abascal, entre otros. El problema es que entre esos otros, el presentador ha citado a Ana Oramas, diputada de Coalición Canaria que no ha acudido a la manifestación y que, además, expresó su rechazo a la misma hace solo unos días.

"No mienta", le ha respondido la canaria en su cuenta de Twitter. "Ni yo ni nadie de mi partido hemos ido", ha zanjado ella.

No mienta,yo no he ido,ni nadie de mi partido. https://t.co/qCfQeWxaQP