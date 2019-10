De la Serna pide en Las Palmas de Gran Canaria actuar "sin contemplaciones" con el gobierno de Quim Torra

El exministro de Fomento Íñigo de la Serna (PP) ha dicho este martes que ante el gobierno de Quim Torra "no caben contemplaciones y hay que actuar con dureza" para que el actual presidente de la Generalitat de Cataluña "asuma que estamos en un estado de derecho".



De la Serna ha recordado este martes durante su visita a Las Palmas de Gran Canaria con motivo de su participación en la sexta edición del encuentro "Diálogos para el Desarrollo" que él formaba parte del Consejo de Ministros que puso en marcha por primera vez en la historia la aplicación del artículo 155 de la Constitución.



Esa decisión se adopta "como medida excepcional, con consenso político y ante una situación y un hecho de extrema gravedad como fue la celebración del referéndum para la declaración de la independencia y su posterior declaración", ha explicado.



"A nadie le apetece aplicar un 155”, ha asegurado De la Serna para insistir en que en el año 2017 este artículo se activó "en una situación excepcional".



Para el exministro popular "lo lamentable" es que en la actualidad “todavía haya gente en el Gobierno que no han aprendido la lección y no entienden lo que supone el intento de romper la unidad del país".



A su juicio, Torra tiene que "asumir que estamos en un estado de derecho" y "respetar los valores de la sociedad española como la convivencia", ya que "en estos momentos, con su falta de contundencia para denunciar actitudes violentas, lo que está haciendo es no favorecer el hecho de que se puedan parar ya" las manifestaciones, en concreto las violentas.



De la Serna también ha considerado "inexplicable" que el Gobierno de Cataluña "no esté condenando la violencia" y ha opinado que al Ejecutivo catalán "se le ha ido de las manos la situación".



"Desde las normas de convivencia y el respeto a la Constitución cabe todo: el diálogo, buscar puntos de encuentro o hablar de lo que haya que hablar", ha señalado para concluir asegurando que está "convencido de que todos los partidos constitucionalistas estarán a favor de dialogar sobre cualquier aspecto que sirva para mejorar la vida de los catalanes".