‘I Ciclo Planeta Tierra’ de la Real Sociedad Económica – lunes 10 de febrero 19:00

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife (RSEAPT) organiza la primera edición del Ciclo Planeta Tierra, unas jornadas centradas en el uso de la energía, desde la solar hasta las renovables, que estarán protagonizadas por expertos en la materia como el doctor en biología Antonio Machado o el director del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), Manuel Cendagorta, entre otros.

El lunes 10 de febrero, a partir de las 19:00 horas, el salón de actos de la Económica acogerá la primera intervención del Ciclo Planeta Tierra de la mano del coordinador de Investigación del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), Artemio Herrero, quién abordará el estado de nuestra mayor fuente de energía, el Sol, a través de la conferencia Amanece que no es poco: ¿podemos fiarnos del Sol?.

Artemio Herrero, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de La Laguna y doctor en Astrofísica por la universidad alemana de Ludwig-Max, es el actual coordinador de Investigación del IAC a través del que centra su investigación científica en las estrellas, la evolución estelar y los modelos de atmósferas, entre otros temas.

Herrero ha publicado alrededor de 50 artículos en las revistas internacionales de investigación astrofísica relevantes y editado algunos libros como Instrumentation for Large Telescopes (1997), Stellar Astrophysics for the Local Group (1998), A Massive Star Odyssey, from Main Sequence to Supernova (2003) o The Meeting Pot of Elements (2004).

La siguiente cita del Ciclo Planeta Tierra tendrá lugar el 17 de febrero con la conferencia La energía de los ecosistemas del doctor en Biología Antonio Machado. El director-gerente del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables, Manuel Cendagorta, tratará en profundidad las renovables el día 9 de marzo.

Por su parte, el director de la Cátedra de Innovación y Eficiencia Energética de la Universidad de La Laguna, Francisco Ramos, abordará la situación y perspectivas del sistema energético de Tenerife el 23 de marzo. La conferencia La energía y el sector turístico del profesor de Ingeniería de Sistemas y Automática Juan Albino Méndez cerrará las jornadas el 20 de abril.